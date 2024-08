نجمة "حرب النجوم" البريطانية ديزي ريدلي تكشف إصابتها بمرض "غريفز"

كشفت الممثلة البريطانية ديزي ريدلي عن إصابتها بمرض "غريفز"، وهو مرض مناعي ذاتي يصيب عادة النساء الشابات، مشيرة إلى أنها اكتشفت إصابتها بالمرض في سبتمبر/أيلول 2023.

نجمة فيلم "حرب النجوم" (Star Wars) قالت لمجلة "ويمنز هيلث" إنها بدأت تشعر بمتاعب عقب انتهائها من تصوير فيلم "العقعق" (Magpie)، حيث عانت فقدان الوزن السريع والإرهاق وارتعاش اليدين إلى جانب زيادة معدل ضربات القلب، وظنت في البداية أنها تعاني من الإرهاق نتيجة التصوير، قبل أن يتم تشخيصها بمرض "غريفز"، وهو اضطراب في الجهاز المناعي يسبب الإفراط في إنتاج الهرمونات في الغدة الدرقية.

وفي ما يتعلق بمدى خطورة وضعها الصحي، قالت ريدلي إن حالتها أقل خطورة بكثير مما يعاني منه كثير من الأشخاص.

واضطرت ابنة الـ32 عاما للتخلي عن نظام غذائها النباتي الذي اتبعته عدة سنوات، مما جعلها تشعر بالتحسن وشعرت بالفارق الذي أحدثته بعد أن قامت بتغيير شامل في نمطها الغذائي ونمط الحياة بشكل عام.

وقالت "لم أكن أدرك مدى سوء شعوري من قبل، ثم نظرت إلى الوراء وفكرت، كيف فعلت ذلك؟"، وتحمل ريدلي قطعة من الكوارتز الوردي التي يُزعم أنها تهدئ الاضطرابات العاطفية وتعمق السلام الداخلي وتعزز حب الذات.

كما تلجأ الممثلة البريطانية أيضا إلى حمامات البخار بالأشعة تحت الحمراء إلى جانب العلاج بالتبريد والوخز بالإبر ضمن الروتين الصحي الذي تتبعه لمساعدتها في العلاج من أعراض المرض.

وتنتظر ريدلي عرض فيلمها "المرأة الشابة والبحر" (Young Woman and the Sea) الذي تجسد فيه شخصية الرياضية الأميركية غيرترود ترودي إديرل، التي كانت أول امرأة تسبح عبر بحر المانش أو القناة الإنجليزية، ونافست في الأولمبياد وأصبحت صاحبة الرقم القياسي العالمي في 5 منافسات للسباحة، إذ يحتفي الفيلم بها في الذكرى الـ98 للسباحة التاريخية.

وتدربت ريدلي على السباحة بتوجيه اللاعبة الأولمبية سيوبهان ماري أوكونور لمدة ساعة ونصف الساعة 4 مرات أسبوعيا على مدار شهرين ونصف الشهر، وقالت في حوارها إنها كانت تسبح في التيار البارد القاسي وتحرك جسدها داخل الماء وخارجه.

وروت الممثلة البريطانية أنها في اليوم الأخير في أثناء التصوير في البحر الأسود طُلب منها أن تسبح لأطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أنها لم يعد بإمكانها القيام بذلك مرة أخرى، ولا تتذكر إن كانت سبحت دقائق أم فترة أطول.

ونالت الممثلة الشابة شعبية كبيرة خلال مشاركتها في أفلام سلسلة "حرب النجوم" ومنها "حرب النجوم: الجيداي اﻷخير" (Star Wars: The Last Jedi) سنة 2017، و"حرب النجوم: صعود سكاي ووكر" (Star Wars: The Rise of Skywalker) عام 2019، بالإضافة إلى فيلم "المخترع" (The Inventor).

كما قدمت فيلم "أوفيليا" (Ophelia) وهو إعادة تخيل لمسرحية "هاملت" للمسرحي البريطاني الشهير وليام شكسبير بمنظور مختلف، حيث جسدت الشخصية الرئيسية في الفيلم.