كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة عن الأزمة الواقعة بينها وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب والمستمرة لعدة سنوات، منذ وقوع الطلاق لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وخلال لقاء صحفي -أجرته مؤخرا مع أحد المواقع المصرية- وجهت المطربة المصرية استغاثات لمساعدتها في إبعاد حسام حبيب عنها، حتى تتخلص مما تمر به من مشاكل وأزمات، وتعود لفنها وجمهورها مهما كلفها الأمر.

واتهمت زوجها السابق، الذي يمارس مهام مدير أعمالها والمسؤول عن أمورها المالية، بالاستيلاء على سيارة رنج روفر طراز 2008، وساعتين رولكس، وهى لم تطالبه أن يعيد لها هذه الأشياء وقالت إنها اعتبرت الموقف إهمالا منها.

وقالت شيرين إنها فوجئت بكسر الخزانة الخاصة بها والاستيلاء على الأوراق الخاصة بتعاقداتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتجة لألبومها.

إلى جانب مطالبته لها بسداد مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار (وهو مبلغ يتجاوز 9.8 ملايين جنيه مصري) مقابل إدارته أعمالها، وبالفعل قامت بتحويل المبلغ له لإنهاء الخلافات وإبعاده عن حياتها.

وحسب الصحف المصرية، تنازلت شيرين عن قضيتها الأخيرة ضد حسام حبيب، لكنها استغاثت بالمسؤولين وقالت: "حسام حبيب يهددني وبناتي في أخطر مرحلة في حياتهن"، واتهمته بأنه تسبب في "ضياعها"، وحديثه عنها يعرضها للسجن، وفق تصريحاتها.

وفي محاولة لمواصلة العلاج والعودة إلى نشاطها الفني، أكدت شيرين أنها استأجرت مسكنا خاصا بها بعيدا عن الأماكن التي وقعت فيها أزماتها مع زوجها السابق.

وكانت شيرين عبد الوهاب دشنت مؤخرا حسابا لها على منصة إكس، ونشرت فيه مقطعا صوتيا لها لطمأنة جمهورها وقالت: "وحشتوني".

كما ألغت شيرين عبد الوهاب مؤخرا حفلا غنائيا كان من المفترض أن تقوم بإحيائه في إسطنبول بتركيا، بعد أسابيع قليلة من إلغاء حفلها في لبنان، على خلفية الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ أكد طبيبها نبيل عبد المقصود أنها تتلقى العلاج، لأن لديها رغبة قوية في التعافي والعودة إلى جمهورها.

وبعد ساعات من تصريحات شيرين عبد الوهاب، خرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث لأحد المواقع الفنية، قائلا "شيرين أصبح دمها ثقيلا، وهذه المرة هحبسها (سوف أسجنها)".

وحول اتهامها إياه بالاستيلاء على أموالها، أكد حسام حبيب أنه بريء من تلك الاتهامات، وزعم أن تصريحات شيرين جاءت بعد محاولاتها الرجوع إليه ورفضه الزواج منها، وناشد الجمهور حمايته من زوجته السابقة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه هذه المرة وسيلجأ إلى المسار القانوني لإنهاء هذه الصفحة.

وكان قد نشب خلاف بين شيرين وحسام في السادس من يوليو/تموز الماضي، حررت على إثره محضرا ضده في قسم شرطة التجمع الخامس بتهمة الاعتداء عليها، وعلق حسام حينها أنه تدخل لمنع شيرين من الاعتداء بالضرب على ابنتها، وأكد أنه لا يرغب في الحديث عن تفاصيل الواقعة حتى لا يشوه صورة شيرين أمام جمهورها.

وشهد زواج شيرين وحسام حبيب عديدا من الخلافات التي أثرت على أدائها الفني خلال السنوات الماضية، قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما النهائي العام الماضي 2023، بعد 5 سنوات من الزواج الذي شهد أزمات عديدة، وأبرزها حلق شعر رأسها، وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي اعتذرت شيرين لجمهورها عن محاولتها تجميل صورة زوجها السابق حسام حبيب، الذي زعمت أنه تسبب لها في عديد من المشاكل النفسية وتدهور علاقتها مع أسرتها، وأشارت وقتها إلى أنه يمارس العنف ضدها، بل وصل الأمر إلى حد الضرب المبرح.