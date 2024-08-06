رغم إصابته بـ"انتفاخ الرئة".. المخرج الأميركي ديفيد لينش لا ينوي الاعتزال

أكد المخرج الأميركي ديفيد لينش نيّته مواصلة مسيرته الفنية بعد أن كشف عن تشخيص إصابته بمرض "انتفاخ الرئة".

وكتب لينش (78 عاما) عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه أصيب بهذا المرض بعد أعوام من التدخين، ولكنه أقلع عن هذه العادة منذ عامين.

Ladies and Gentlemen, Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is… — David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024

وكتب لينش "سيداتي وسادتي، نعم، أنا أعاني من انتفاخ الرئة بسبب أعوام عديدة من التدخين.. يجب أن أقول إنني استمتعت بالتدخين كثيرا، كما أنني أحب التبغ، ولكن هناك ثمن يجب أن أدفعه مقابل هذه المتعة، والثمن بالنسبة لي هو انتفاخ الرئة".

وأضاف "أقلعت عن التدخين منذ أكثر من عامين، وقد أجريت العديد من الفحوص مؤخرا، والنبأ السار هو أنني في حالة ممتازة باستثناء إصابتي بانتفاخ الرئة".

وأكد المخرج الشهير "أنا سعيد للغاية ولن أعتزل أبدا. أريدكم جميعا أن تعلموا أنني أقدر جدا اهتمامكم. مع حبي، ديفيد".

يشار إلى أن "انتفاخ الرئة" هو أحد أشكال مرض "الانسداد الرئوي المزمن" الذي يحدث نتيجة لتلف الحويصلات الهوائية في الرئتين، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني الخاص بـ"هيئة الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية.

وسبق للينش أن ترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل مخرج في العام 1981 عن فيلم "الرجل الفيل" (The Elephant Man)، وفي 1987 عن فيلم "بلو فلفت" (Blue Velvet)، ثم في 2002 عن فيلم "طريق مولهولاند" (Mulholland Drive)، كما مُنح جائزة أوسكار فخرية في 2020.

ومن أشهر أفلامه "القصة المستقيمة" (The Straight Story)، و"توين بيكس: النار تمشي معي" (Twin Peaks: Fire Walk with Me)، و"وايلد آت هارت" (Wild at Heart)، والتي نالت عدة جوائز في مهرجان كان السينمائي الشهير.