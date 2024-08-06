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رغم إصابته بـ"انتفاخ الرئة".. المخرج الأميركي ديفيد لينش لا ينوي الاعتزال

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 07: Director David Lynch attends the 11th Annual Peace and Love Birthday Celebration honoring Ringo Starr's 79th birthday at Capitol Records Tower on July 07, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images)
المخرج الأميركي ديفيد لينش أكد نيته مواصلة مشواره الفني على الرغم من إصابته بانتفاخ الرئة (غيتي)
6/8/2024

أكد المخرج الأميركي ديفيد لينش نيّته مواصلة مسيرته الفنية بعد أن كشف عن تشخيص إصابته بمرض "انتفاخ الرئة".

وكتب لينش (78 عاما) عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه أصيب بهذا المرض بعد أعوام من التدخين، ولكنه أقلع عن هذه العادة منذ عامين.

وكتب لينش "سيداتي وسادتي، نعم، أنا أعاني من انتفاخ الرئة بسبب أعوام عديدة من التدخين.. يجب أن أقول إنني استمتعت بالتدخين كثيرا، كما أنني أحب التبغ، ولكن هناك ثمن يجب أن أدفعه مقابل هذه المتعة، والثمن بالنسبة لي هو انتفاخ الرئة".

وأضاف "أقلعت عن التدخين منذ أكثر من عامين، وقد أجريت العديد من الفحوص مؤخرا، والنبأ السار هو أنني في حالة ممتازة باستثناء إصابتي بانتفاخ الرئة".

وأكد المخرج الشهير "أنا سعيد للغاية ولن أعتزل أبدا. أريدكم جميعا أن تعلموا أنني أقدر جدا اهتمامكم. مع حبي، ديفيد".

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 27: David Lynch arrives to the Academy of Motion Picture Arts and Sciences' 11th Annual Governors Awards held at The Ray Dolby Ballroom at Hollywood & Highland Center on October 27, 2019 in Hollywood, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)
ترشح ديفيد لينش لجائزة الأوسكار في ثلاث مناسبات ثم مُنح جائزة أوسكار فخرية في 2020 (غيتي)

يشار إلى أن "انتفاخ الرئة" هو أحد أشكال مرض "الانسداد الرئوي المزمن" الذي يحدث نتيجة لتلف الحويصلات الهوائية في الرئتين، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني الخاص بـ"هيئة الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية.

وسبق للينش أن ترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل مخرج في العام 1981 عن فيلم "الرجل الفيل" (The Elephant Man)، وفي 1987 عن فيلم "بلو فلفت" (Blue Velvet)، ثم في 2002 عن فيلم "طريق مولهولاند" (Mulholland Drive)، كما مُنح جائزة أوسكار فخرية في 2020.

ومن أشهر أفلامه "القصة المستقيمة" (The Straight Story)، و"توين بيكس: النار تمشي معي" (Twin Peaks: Fire Walk with Me)، و"وايلد آت هارت" (Wild at Heart)، والتي نالت عدة جوائز في مهرجان كان السينمائي الشهير.

المصدر : الجزيرة + وكالات