توم كروز مرشح للمشاركة في الحفل الختامي لأولمبياد باريس 2024

ذكر تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء أن الممثل الأميركي توم كروز والفرقتين الفرنسيتين "إير" و"فيونيكس" سيظهرون في الحفل الختامي لأولمبياد باريس 2024.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن كروز سيشارك كجزء من عملية التسليم الرمزية للعلم الأولمبي من باريس إلى لوس أنجلوس التي تستضيف أولمبياد 2028، والتي تضم ضمن أحيائها هوليود.

وأضاف التقرير أن كروز يخطط لأداء مشهد على واجهة ملعب فرنسا، وصوّر بالفعل مشهدا حول لافتة "هوليود" الشهيرة في لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تؤدي فرقتا "إير" و"فيونيكس" -وهما فرقتان حظيتا بنجاح كبير خارج فرنسا- عروضا في الحفل المقررة إقامته الأحد 11 أغسطس/آب الجاري، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي.

وحتى الآن، أعلن المنظمون أن الحفل -الذي سيقام في ملعب "دو فرانس"- سيتناول عالما دراميا لا توجد فيه الألعاب الأولمبية.

وشهد الحفل الافتتاحي للأولمبياد -الذي أقيم يوم 26 يوليو/تموز الماضي في نهر السين وحول المعالم التاريخية لباريس بدلا من إقامته في ملعب كما كان معتادا- انتقادات واسعة، إذ اتُهم القائمون عليه بإهانة المسيحية والترويج للشذوذ الجنسي.