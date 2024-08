مهرجان لوكارنو يكرم شاه روخ خان لمساهمته "في إعادة تعريف السينما"

يُفتتح غدا الأربعاء مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا الذي سيشهد تكريم نجم بوليود الهندي الشهير شاه روخ خان، والمخرجين النيوزيلندية جاين كامبيون، والمكسيكي ألفونسو كوارون، إلى جانب الممثلة الفرنسية السويسرية إيرين جاكوب.

ويعد مهرجان لوكارنو الذي أُسّس عام 1946 واحدا من أطول المهرجانات السينمائية السنوية في العالم.

وتُعرض الأفلام في الساحة المركزية بمدينة لوكارنو الواقعة على بحيرة ماغيوري، وهي أحد رموز الحياة الثقافية السويسرية، وتظهر على الأوراق النقدية من فئة 20 فرنكا سويسريا.

وتتّسع ساحة بياتسا غراندي المفتوحة لما يصل إلى 8 آلاف شخص، وتُعرض الأفلام على واحدة من أكبر الشاشات في العالم.

وسيحصل روخ خان (58 عاما) السبت على جائزة "باردو ألا كارييرا" التي تكرّم الفنانين الذين ساهمت أعمالهم في إعادة تعريف السينما.

وقال المدير الفني للمهرجان جيونا ناتسارو إن "غنى مساهمته ومداها في السينما الهندية لا مثيل لهما" وأضاف "روخ خان ملك لم يفقد الاتصال بالجمهور الذي توّجه. هذا الفنان الشجاع والجريء كان دائما على استعداد لتحدي نفسه".

ويعرض المهرجان في دورته رقم 77 -التي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري- 225 فيلما.

وتعج "الفهد الذهبي" بمثابة الجائزة الكبرى. ومن بين المخرجين الذين فازوا فيها الإيطالي روبرتو روسيليني، والأميركيون جون فورد، ستانلي كوبريك، ميلوس فورمان، جيم غارموش، والبريطاني مايك لي.

ويتنافس على "الفهد الذهبي" 17 فيلما، كلها ستعرض للمرة الأولى بما فيها أفلام من ليتوانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وتأتي الجائزة الكبرى مع مكافأة مالية مقدارها 75 ألف فرنك سويسري (87 ألفا و400 دولار) مقسمة بين المخرج والمنتج.

وسيتضمن هذا الحدث السينمائي الأكبر في سويسرا معرضا مخصصا للذكرى المئوية لتأسيس "كولومبيا بيكتشرز".

إنجازات

ستُكرَّم النيوزيلندية جاين كامبيون بمنحها جائزة الشرف التي تقدَّم لشخصيات متميّزة بالسينما العالمية. وكانت أول امرأة تُرشَّح مرتين لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل مخرج، الأولى عن فيلم "البيانو" (The Piano) عام 1993، والثانية عن فيلم "قوة الكلب" (The Power of the Dog) عام 2021.

ومن أبرز الفائزين بهذه الجائزة المؤلف الموسيقي الإيطالي إنيو موريكوني، والسينمائي الفرنسي السويسري جان لوك غودار، والمخرجان الإيطالي برناردو برتولوتشي، والهولندي بول فيرهوفن.

وسيحصل على جائزة "الإنجاز مدى الحياة" المكسيكي ألفونسو كوارون، الحائز جائزة أوسكار لأفضل مخرج عن فيلمي "غرافيتي" (Gravity) عام 2013 و"روما" (Roma) عام 2018.

بدورها، ستحصل الممثلة الفرنسية السويسرية إيرين جاكوب التي أدت دور البطولة بفيلمي "الحياة المزدوجة لفيرونيك" (The Double Life of Veronique) عام1991، و"ثلاثية الألوان: أحمر" (Three Colours: Red) عام 1994 على جائزة "كلوب أورد" التي تُمنح للأعمال السينمائية التي تمس الخيال الجماعي.

وستُكرَّم المنتجة الأميركية ستايسي شير التي اشتُهرت بأفلامها "خيال رخيص" (Pulp Fiction) و"غيت شورتي" (Get Shorty) و"إرين بروكوفيتش" (Erin Brockovich) و"دجانغو الحر" (Django Unchained) و"الحاقدون الثمانية" (The Hateful Eight) بمنحها جائزة الإنجازات الدولية في مجال صناعة الأفلام.

يُذكر أن حوالي 150 ألف شخص حضروا هذا المهرجان العام الماضي.