"ديدبول وولفرين" يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ97 مليون دولار

حافظ فيلم "ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine) على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لأرقام شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق أحدث فيلم من سلسلة "مارفل"، وهو من بطولة راين رينولدز (ديدبول) وهيو جاكمان (وولفرين)، إيرادات بلغت 97 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كذلك حافظ فيلم "الأعاصير" (Twisters)، وهو نسخة جديدة من عمل سابق أنتج في عام 1996 يروي أحداثا عن أعاصير مدمّرة في ولاية أوكلاهوما الأميركية، على المركز الثاني مع إيرادات بلغت 22.7 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث الفيلم الجديد "فخ" (Trap) من إنتاج "وورنز براذرز" مع تحقيقه عائدات بلغت 15.6 مليون دولار، بينما تراجع إلى المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة "أنا الحقير 4" (Despicable Me 4) وحقق إيرادات بلغت 11.3 مليون دولار.

وحلّ خامسا فيلم "قلبا وقالبا 2" (Inside Out 2) وهو من إنتاج أستوديوهات ديزني مع تحقيقه 6.7 ملايين دولار.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى: