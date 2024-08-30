فن|موسيقى وغناء|الولايات المتحدة الأميركية

محبو تايلور سويفت يدعمون هاريس في السباق الرئاسي الأميركي

EDINBURGH, SCOTLAND - JUNE 07: EDITORIAL USE ONLY. NO BOOK COVERS. Taylor Swift performs at Scottish Gas Murrayfield Stadium on June 07, 2024 in Edinburgh, Scotland. (Photo by Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management )
نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت (غيتي إيميجز)
30/8/2024

لم تعلن نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت عن موقف بعد بشأن تأييد أي من المرشحين المتنافسين في السباق الرئاسي الأميركي، لكن مجموعة من المعجبين بها سُمّيَت "سويفتيز من أجل كامالا هاريس" (Swifties for Kamala Harris) اجتذبت عشرات الآلاف من المؤيدين، من بينهم بعض النجوم، وشكّلت مصدر تمويل لحملة مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبعد أقل من 24 ساعة من اجتماع عبر الفيديو تابعه 27 ألف شخص، قالت هذه المجموعة إنها جمعت تبرّعات بأكثر من 140 ألف دولار، مشيرة إلى أنّ هدفها يتمثل في "تحويل قوتنا السريعة إلى قوة سياسية".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ومنذ انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي في 21 تموز/يوليو، انتشرت عبر الإنترنت مجموعات مؤيدة لهاريس، أبرزها "سويفتيز من أجل كامالا هاريس".

STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 17: EDITORIAL USE ONLY. NO BOOK COVERS Taylor Swift performs at Friends Arena on May 17, 2024 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management )
سويفت نجمة عالمية ولها محبون كثر إذ يتابعها 284 مليون شخص في إنستغرام (غيتي إيميجز)

محور لنظريات مؤامرة

بما أنّ سويفت نجمة عالمية ولها محبون كثر معروفون بحرصهم على الدفاع عنها في منصات التواصل الاجتماعي إذ يتابعها 284 مليون شخص في إنستغرام مثلا، فسيكون لأي موقف سياسي تطلقه المغنية أثر كبير. مع العلم أنّ سويفت التي اختارتها مجلة "تايم" شخصية 2023، معروفة بإحجامها عن دخول الساحة السياسية، ولم تنضم إلى مجموعة "سويفتيز من أجل كامالا هاريس".

وبعدما أحجمت عن إبداء موقفها عام 2016 في مرحلة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، قررت سويفت كسر صمتها بإعلانها سنة 2018 أنها تؤيد مرشحَيْن للحزب الديمقراطي في ولاية تينيسي، ودعمت نجمة البوب بايدن عام 2020.

وقد شكلت سويفت باستمرار محورا لنظريات مؤامرة يطرحها اليمينيون ومؤيدو ترامب.

ويؤكد المنتسبون لمجموعة "سويفتيز من أجل كامالا هاريس" -التي أطلقها شخص يدعى إميرالد ميدرانو ويتابعها 72 ألف حساب عبر منصة "إكس" ونحو 50 ألف مستخدم في إنستغرام- أنهم لا يسعون للحصول على دعم سويفت.

وتدعو هذه المجموعة عبر موقعها الإلكتروني إلى دعم المهاجرين وأخذ ظاهرة التغير المناخي على محمل الجد، فضلاً عن دعوتها إلى "وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

المصدر : الفرنسية

إعلان