من أبرز المرشحين لبطولة النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"؟

رشحت شركة "القمر" الممثلة إسراء بيلجيتش لتقديم بطولة النسخة التركية من مسلسل "الهيبة" الذي بدأ التحضير له قبل سنوات، وتنتظر الشركة المنتجة قرار الممثلة بيلجيتش للعمل على التحضيرات النهائية للمسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا في نسخته اللبنانية.

وبحسب الصحافة التركية، يتفاوض المنتج كريم شاتاي مع بيلجيتش لتقديم شخصية "عليا" التي سبق وقدمتها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في النسخة العربية، حيث أبدت الممثلة التركية إعجابها بالمشروع بشكل مبدئي ومن المنتظر أن تتعاقد بشكل رسمي على المسلسل خلال الأيام المقبلة.

وقد بدأت الشركة المنتجة في الفترة الأخيرة التفاوض مع النجوم الأتراك المشاركين في المسلسل، فقبل أسابيع قليلة تم ترشيح النجم التركي إبراهيم تشيليكول ليقوم بدور البطولة، وانضمت الممثلة قونجا جيلاسون رسميا إلى العمل قبل فترة، وبحسب التقارير فجيلاسون التي تعد أول المتعاقدين على العمل ربما تجسد شخصية أم جبل التي سبق أن قدمتها الممثلة منى واصف في النسخة العربية.

وكانت شركة القمر التركية تحمست لتقديم "الهيبة" بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته النسخة العربية، وتم اختيار اسم "العاصفة" في البداية للنسخة التركية قبل أن يتغير إلى "شتاء عائلة ألبورا القاسي".

وكتبت سيناريو النسخة التركية جوليزار إيرماك التي قامت بكتابة أعمال تركية شهيرة مثل "على مر الزمان" و"نجمة الراعي" و"سمني هجران"، أما الإخراج فتم الاتفاق مع المخرج أحمد كاتكسيز صاحب أعمال "العائلة" و"العشق المشبوه".

وأدخلت جوليزار بعض التعديلات على الأحداث لتتناسب مع تركيا، حيث تدور النسخة العربية حول عائلة جبل التي تهرب الأسلحة على الحدود اللبنانية السورية، أما في النسخة التركية فالصراع على السلطة بين عائلة ألبورا وعائلة بايبارس سيكون هو محور الحلقات، وتبدأ الحلقات من خلال عودة عليا إلى مسقط رأسها في تركيا وتترك كندا تنفيذا لوصية زوجها المتوفى بوران ألبورا.

ويقوم فريق العمل حاليا على الانتهاء من كافة التفاصيل ليصبح العمل جاهزا للعرض في الموسم المقبل، بعد أشهر طويلة من الإعلان عن النية لتقديم نسخة من المسلسل الذي حقق نجاحا لافتا استمر 5 مواسم منذ بدايته عام 2017، حيث حقق شعبية كبيرة في الوطن العربي، وهو من بطولة تيم حسن ونادين نجيم ومنى واصف وتأليف هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي، وشارك في المواسم اللاحقة نيكول سابا وسيرين عبد النور وعدد من الفنانين.

وكان صناع المسلسل قدموا نسخة سينمائية من العمل عام 2022، وقام بالبطولة في الفيلم تيم حسن وزينة مكي، ومن إخراج سامر برقاوي، وتم تصويره في تركيا.