الشال الفلسطيني يزين مهرجان صيف بنغازي.. نجوم الراب في مقدمة الداعمين

حرص نجوم الراب المشاركون في مهرجان صيف بنغازي على ارتداء الشال الفلسطيني خلال الحفلات التي أقيمت ضمن الدورة الأولى للمهرجان، التي انطلقت في الأول من أغسطس/آب وتستمر حتى 15 من نفس الشهر.

وافتتح مغني الراب المصري "ويجز" المهرجان في ملعب "بنينا" الدولي الخميس الماضي، حيث ظهر مرتديا الجلباب الصعيدي المصري والشال الفلسطيني دعما للقضية الفلسطينية. وقدم خلال الافتتاح عددا من أشهر أغانيه، منها "كيفي كده" و"البخت" و"دورك جاي" و"بعودة يا بلادي".

وشارك في الافتتاح أيضا مغني الراب المغربي غراند توتو، الذي غنى مع "ويجز" آخر أغانيه. وجاء حفل "ويجز" جزءا من 5 حفلات مختلفة قدمها مغنو الراب من حول العالم، منهم موح ميلانو ومنصور وأناون وكحلة.

وشهد المهرجان تضامنا آخر مع القضية الفلسطينية خلال فقرة مغني الراب سمارة، حيث صعد عدد من الجمهور بعلم فلسطين على المسرح لالتقاط صور تذكارية معه.

وسار على خطى ويجز مغني الراب المصري عفروتو، الذي حرص على ارتداء الشال الفلسطيني، وهتف مع الجمهور "فلسطين حرة" وسط تفاعل جماهيري كبير خلال فعاليات اليوم الثاني من المهرجان.

ويقام مهرجان صيف بنغازي برعاية مؤسسة أجيالنا، ويشمل العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، أبرزها معرض كتاب وعروض مسرحية إلى جانب الحفلات الغنائية التي يحييها أشهر نجوم الراب في الوطن العربي، وسط حضور جماهيري تجاوز 5 آلاف شخصا.

وخلال حفل الافتتاح، أكد أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، على أهمية المهرجان في إيصال صورة جديدة ومختلفة للعالم عن ليبيا، موضحا أن الحكومة الليبية تعمل منذ توليها مهامها على إقامة المسابقات والملتقيات الثقافية والفنية والرياضية لرفع مستوى الوعي لدى الشباب، ومشيرا إلى أن المهرجان يمثل فرصة لجمع شمل الأسرة الليبية بما يتضمنه من نشاطات مختلفة.

وفي أثناء جولة لاعب الكرة الشهير رونالدينهو في الملعب، حرص الحضور على الهتاف باسم فلسطين، حيث تخطى الحضور 10 آلاف شخص.

ويشارك في حفلات المهرجان أيضا وائل جسار وهيثم شاكر وغالية بن علي وفارس صابر وبالتي وفرج نجم.