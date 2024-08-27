ماريا كاري تفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في اليوم نفسه

أعلنت المطربة الأميركية ماريا كاري وفاة والدتها باتريشيا (87 عاما) وشقيقتها أليسون (63 عاما) في اليوم نفسه من دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وقالت المغنية (55 عاما) في بيان لمجلة "بيبول" الأميركية: "لقدم تحطم قلبي، لأنني فقدت والدتي نهاية الأسبوع الماضي وفقدت شقيقتي حياتها في اليوم نفسه، في تحول مأساوي للأحداث".

وتابعت أنها شعرت بالامتنان لقضائها الأسبوع الماضي مع والدتها قبل وفاتها، وأضافت: "أقدر حب الجميع ودعمهم واحترامهم خصوصيتي في هذا الوقت المستحيل".

ولم تكشف المغنية الأميركية الحائزة على جائزة غرامي عن أسباب وفاة أي من أفراد عائلتها.

علاقة مليئة بالتناقضات

وشهدت علاقة ماريا كاري بوالدتها باتريشيا كثيرا من المنحنيات، إذ انفصل والداها وهي في الثالثة من عمرها، وتوفي والدها ألفريد روي كاري عام 2002 بعد إصابته بنوع نادر من السرطان.

وكرست ماريا جزءا من مذكراتها التي صدرت عام 2020 بعنوان "معنى ماريا كاري" للحديث عن علاقتها بوالدتها التي تسببت لها في كثير من الألم والارتباك، حسب وصفها، ورغم علاقتهما المتوترة، فقد أدرجت ماريا كاري اسم والدتها في الإهداء الافتتاحي للكتاب. وكتبت: "إلى بات (تدليل باتريشا)، والدتي، التي أعتقد أنها فعلت أفضل ما يمكنها فعله على الرغم من كل ذلك. سأحبك بأفضل ما يمكنني، دائما".

وقالت إن رحلتها مع باتريشيا كانت مليئة بالتناقضات، ولم تكن باللونين الأبيض والأسود، ووصفت مشاعرهما بقوس قزح كامل.

وواصلت ماريا في الكتاب: "علاقتنا عبارة عن حبل شائك من الكبرياء والألم والامتنان والغيرة والإعجاب وخيبة الأمل. حب معقد يربط قلبي بقلب والدتي".

ولم تنكر كاري تأثير والدتها مغنية الأوبرا على تذوقها الموسيقى وحبها للغناء، وهو ما أثر على علاقتهما لاحقا، وقالت في مذكراتها أيضا: "كان هناك تحول واضح: لقد جعلتني أشعر وكأنني المنافسة، وكأنني تهديد. بدلا من رابطتنا السابقة، نشأت رابطة مختلفة، حبل يربطنا من خلال البيولوجيا المشتركة والالتزام الاجتماعي". وفي موضع آخر تقول: "إن شعور الأشخاص الذين تحبهم بالغيرة منك على المستوى المهني هو من الأمور التي تصاحب النجاح، ولكن عندما يكون الشخص هو والدتك وينكشف هذا الشعور في مثل هذا العمر الصغير، فإن الأمر يكون مؤلما بشكل خاص".

ورغم التقلبات التي طرأت على حياتهما، فإن ماريا حافظت على علاقتها بوالدتها. ففي عام 2010، اجتمعتا معا في حلقة خاصة من برنامج "ماريا كاري: ميري كريسماس تو يو" (Mariah Carey: Merry Christmas to You) على قناة إيه بي سي، وأدتا ثنائيا احتفاليا خاصا بالأمومة.

أما علاقتها بشقيقتها أليسون كاري، فقد توترت بشكل كبير بعد أن رفعت أليسون دعوى قضائية ضدها عام 2021، متهمة إياها بالتسبب عمدا في ضائقة عاطفية بسبب ما ورد في مذكرات ماريا كاري. وزعمت أليسون أن شقيقتها استخدمت الكتاب وسيلة لإحراجها، ووصفت المذكرات بأنها مليئة بالأكاذيب والمراجعات المسيئة، بعد أن اتهمتها ماريا بوضعها في مواقف غير آمنة خلال طفولتها.

وأشارت ماريا كاري إلى أن كتابة تلك المذكرات استغرقت منها وقتا طويلا لتجمع الشجاعة الكافية، إذ عكست فيها ذكرياتها وتجاربها وصراعاتها، مانحة صوتا قويا للفتاة الصغيرة التي كانت بداخلها.