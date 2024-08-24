باسم يوسف ينضم إلى لجنة تحكيم "آراب غوت تالنت"

انضم الإعلامي المصري باسم يوسف إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "آراب جوت تالنت" (Arabs Got Talent) في موسمه السابع، ومن المقرر تصوير الحلقات خلال الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت شبكة "إم بي سي" عن أسماء لجنة التحكيم البرنامج، حيث يشهد الموسم الجديد عودة ناصر القصبي إلى جانب الفنانة نجوى كرم التي شاركت في المواسم السابقة، بينما ينضم المصري باسم يوسف إلى اللجنة للمرة الأولى، وتتولى تقديم البرنامج الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

وكان الموسم السادس من البرنامج عرض قبل خمس سنوات وشهد فوز فرقة مياس اللبنانية باللقب.

ويعود باسم يوسف إلى عالم البرامج من جديد بانضمامه إلى لجنة تحكيم "آراب غوت تالنت"، بعد فترة من الغياب عن البرامج، حيث بدأ مشواره مع الإعلام عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد أن عمل لأكثر من 13 عاما في مجال الطب لكنه قرر أن ينتقل إلى الكوميديا السياسية من خلال البرامج.

إغلاق حساب باسم يوسف على "إكس"

وكان حساب الإعلامي المصري، الذي يتابعه 11.7 مليون شخص، قد اختفى على منصة "إكس" في 20 أغسطس/ آب الماضي، بينما نفى يوسف أن تكون المنصة قد حذفت حسابه. وكتب في منشور عبر حسابيه الرسميين على إنستغرام وفيسبوك، "لا، لم تقم (إكس) بحذف حسابي، ولا أرغب في أن أعتبر نفسي ضحية زائفة".

وأضاف أنه موجود عبر حسابيه الرسميين على فيسبوك وإنستغرام، وأن أي حساب يتحدث باسمه الآن على "إكس" مزيف، مشيرا إلى أنه لا يرغب في إصدار بيانات صحفية أو إجراء لقاءات إعلامية الآن.

وفي منشور آخر عبر فيسبوك، كتب يوسف "ما مدى هشاشة وطفولية هؤلاء الناس؟"، مرفقا صورة لتغريدة نشرها حساب رسمي يحمل اسم إسرائيل ويحتفل بحذف حسابه.

وفي رسالة سابقة، كتب "متى تعرف أنك تغضب الصهاينة؟ عندما يبكون ويتشتمونك، وكل ما يمكنهم فعله هو صرخة الذئب.. يستخدمون كلمة معاداة السامية في كل شيء لأنه ليس لديهم أي شيء آخر يقولونه. اذهب وألقِ باللوم على شخص آخر. أساليبك أصبحت قديمة ومملة".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أبدى يوسف دعمه للفلسطينيين وانتقاده إسرائيل عبر برامج عالمية شهيرة.