"شرطي بيفرلي هيلز" الكثير من الحنين للماضي والقليل من التجديد

مر 40 عاما بالضبط على عرض الجزء الأول من سلسلة أفلام "شرطي بيفرلي هيلز" (Beverly Hills Cop) عندما كان إيدي ميرفي في الـ23 من عمره فقط، وهو شاب أسمر ذو حيوية فائقة وحس كوميدي يعادل مهارته في تقديم مشاهد الأكشن، فقدم تجربة ساحرة بالنسبة لمشاهدي هذا العصر، دفعه نجاحها لتكرارها مرتين، في عامي 1987 و1994 على الترتيب.

غاب أكسل فولي بطل "شرطي بيفرلي هيلز" عن الأنظار منذ 30 عاما، بعد الانتقادات التي تم توجيهها للجزء الثالث، سواء من النقاد أو من إيدي ميرفي نفسه الذي اعتبره أضعف أفلام السلسلة، ولكن ها هو ذا يعود الآن بالجزء الرابع وفيلم "شرطي بيفرلي هيلز: أكسيل فولي" (Beverly Hills Cop: Axel F) على نتفليكس، واحتل قائمة الأعلى مشاهدة حول العالم على المنصة لمدة أسبوعين، وقد أخرجه مارك مولوي.

مثل الكثير من الأجزاء الجديدة في السلاسل الشديدة النجاح حافظ فيلم "أكسل فولي" على البناء ذاته، فيبدأ بالشرطي المتمرد أكسل (إيدي ميرفي) يقوم بمهمة سرية في مدينته ديترويت تنتهي بكارثة كالمعتاد، قبل أن يأتيه نداء من بيفرلي هيلز بلوس أنغلوس يستدعيه ويجبره على القيام بمهمة شبه مستحيلة في المدينة المشرقة التي تشتهر بثراء سكانها -وتبعا للفيلم- بضعف نظام الشرطة بها، فلا يستطيعون حل القضايا المستحيلة دون مساعدة بطلنا فولي.

Beverly Hills Cop Axel F 2024

This was a solid #Movie and it’s got some good acting and the story is pretty decent really.

Catch it on Netflix if you’re interested or have you seen it already ?

Eddie still got the chops at his age 👍

7.2/10🍺 #MovieReview #Films #Movies #Film pic.twitter.com/sJpZcfYcuN

— Johnny Lawrence (@JohnnyLCKai) August 3, 2024