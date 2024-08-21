12 فيلمًا حظيت بدعم "الدوحة للأفلام" تشارك في مهرجان البندقية السينمائي

اختارت اللجنة المنظمة للنسخة 81 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، 12 فيلمًا حظيت بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام للمشاركة في فعالياته التي ستقام في الفترة من 28 أغسطس/آب إلى السابع من سبتمبر/أيلول 2024.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة 2024 من الحدث مشاركة أشهر الأسماء في السينما العالمية، لعرض وجهات نظر متنوعة في سرد ​​القصص.

وتعكس الأفلام المشاركة تنوع الدعم الذي تقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام للأصوات السينمائية المستقلة، حيث تتضمن القائمة أعمالًا من مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس واليمن.

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة حسن الرميحي قالت "نفتخر بمواصلة النجاح في المهرجانات الدولية من خلال عروض الأفلام للمواهب العربية في مهرجان البندقية السينمائي الدولي. تقدم هذه الأفلام وجهات نظر جديدة عن الحياة وتعكس الآمال والتطلعات والتحديات الإنسانية، وتقدم للجمهور العالمي أصواتًا سينمائية مميزة ومهمة من العالم العربي".

وأضافت "مهمتنا هي دعم المبدعين المستقلين في قطاع السينما، واختيار أفلامهم المبدعة في البندقية هو شهادة على التزامنا بتسليط الضوء على القصص التي تتجاوز الحدود وتقدم وجهات نظر فريدة. ونأمل أن تحظى هذه الأفلام بالثناء والاهتمام الذي تستحقه ".

وسيتم عرض الأفلام الـ12 المختارة في أقسام البرامج الرئيسية للمهرجان، بما في ذلك "آفاق جديدة" و"آفاق جديدة – الأفلام القصيرة"، إلى جانب البرامج الجانبية وتتضمن "أسبوع النقاد"، و"يوم المؤلفين"، و"فاينال كت" (النسخة النهائية)، وقسم "سوق التمويل".

ويعد قسم "آفاق" المسابقة الدولية المتخصصة بالأفلام التي تمثل أحدث التوجهات السائدة في عالم السينما، وسيشهد مشاركة فيلم "عايشة" (تونس، فرنسا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، قطر) للمخرج مهدي برصاوي. ويدور الفيلم حول آية التي تترك حياتها السابقة في توزر وتشرع في رحلة تعيد فيها اختراع نفسها في تونس.

ومن الأفلام الأخرى التي ستشارك في هذا القسم فيلم "ينعاد عليكو" (فلسطين، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، قطر) للمخرج إسكندر قبطي، والذي يروي قصة طالب يتعرض لحادث بسيط يتسبب في سلسلة من الأحداث المتتالية.

أما قسم آفاق للأفلام القصيرة، فيشهد عرض فيلم "ظلال" (الأردن، فرنسا، قطر) للمخرجة رند بيروتي. ويتتبع العمل تجربة أحلام الأولى في المطار، حيث يطغى الحزن على حماستها بسبب ترك ماضيها خلفها.

ويشارك "سودان، يا غالي" (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة هند مدب بدوره في قسم "أيام المؤلفين". ويصور العمل صورة جماعية لجيل يناضل من أجل الحرية بكلماته وقصائده وترانيمه، ويتتبع مجموعة من الشباب السودانيين في العشرينيات من العمر، وهم ناشطون سياسيًا ومبدعون فنيًا.

وفي أسبوع النقاد، يشارك فيلم "معطر بالنعناع" (مصر، فرنسا، تونس، قطر) للمخرج محمد حمدي، حيث يروي قصة علاء، وهو طبيب يبلغ من العمر 30 عامًا وصديقه مهدي، الذي يحتاج إلى مساعدة بشأن ظاهرة غريبة تصيبه.

أما قسم "فاينل كت"، فيشهد مشاركة 4 أفلام حصلت على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، وهي ورشة تهدف لتقديم المساعدة القوية لإنجاز الأفلام. وهذه الأفلام هي:

"عائشة لا تستطيع الطيران": (مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السودان، لبنان، المملكة العربية السعودية، قطر) للمخرج مراد مصطفى، ويدور حول عائشة، التي ترعى المرضى المسنين في القاهرة بين مجتمع المهاجرين الأفارقة وتشهد التوتر بين المجموعات المختلفة.

"ورشة": (لبنان، فرنسا، المملكة العربية السعودية، قطر) للمخرج نديم تابت، يحكي قصة طارق، وهو سوري يبلغ من العمر 30 عاما، ينضم إلى موقع بناء في لبنان ويواجه ظروف عمل صعبة.

"كولونيا": (مصر، النرويج، المملكة العربية السعودية، فرنسا، قطر) للمخرج محمد صيام، يتتبع العلاقة غير السليمة بين الابن ووالده الذي يعود إلى المنزل بعد غياب طويل.

"المراقبون": (المغرب، بلجيكا، فرنسا، قطر) للمخرجة كريمة سعيدي، المستوحى من والدة المخرجة، وهي مهاجرة من الجيل الأول في بلجيكا.

وفي قسم سوق التمويل في المهرجان، تشارك 3 أفلام حصلت على دعم المؤسسة، وهي:

"ماري وجولي": (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة أريج سحيري، ويحكي قصة امرأتين في بلد جديد حيث يجب على كل منهما أن تجد مكانها.

"المحطة": (اليمن، الأردن، فرنسا، هولندا، ألمانيا، النرويج، قطر)، للمخرجة سارة إسحاق، ويتناول قصة ليال التي تدير محطة وقود خاصة بالنساء وتكافح من أجل إبقاء أعمال العائلة طافية وسط أزمة وقود.

"سرقة النار": (فلسطين، كندا، فرنسا، قطر) للمخرج عامر الشوملي، ويصوّر فنانًا فلسطينيًا يكافح من أجل تنفيذ عملية سرقة جريئة داخل أحد السجون.

إلى جانب الأفلام التي اختيرت للعرض في المهرجان، يُعرض أكثر من 35 مشروعا من العالم العربي والجنوب حصلت على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام ضمن المعرض المتعدد الوسائط "أطيافنا أطيافكم: رؤى واعدة لسينما رائدة" في أي سي بي بالازو فرانكيتي، والذي يستمر لغاية 24 نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

ومعرض ‏"أطيافنا، أطيافكم: رؤى واعدة لسينما رائدة" ‏تقدمه متاحف قطر ويشارك في تنظيمه كل من مؤسسة الدوحة للأفلام، والمتحف العربي للفن الحديث، ومتحف مطاحن الفن المستقبلي، بالتعاون مع آرت كابيتال بارتنرز.

وينقل المعرض الجمهور في رحلة من الصور المتحركة عبر التجارب المعاصرة للحياة والذاكرة المجتمعية، حيث تقدم من خلال رؤية فنية عن صناع الأفلام الحاليين من المنطقة العربية والمناطق المجاورة.