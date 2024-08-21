بعد مشاجرة المستشفى.. نقابتا الأطباء والموسيقيين تدخلان على خط أزمة محمد فؤاد

أثارت مشادة كلامية -بين المغني المصري محمد فؤاد وأحد الأطباء- ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ليتطور الأمر ويشهد تدخل نقابة الأطباء وإدارة جامعة عين شمس ونقابة الموسيقيين على خط الأزمة.

ووقعت المشادة مع أحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي في العاصمة القاهرة فجر الثلاثاء 20 أغسطس/آب، حين اصطحب فؤاد أخاه إلى قسم الإسعاف على خلفية أزمة صحية.

وبحسب ما ذكر المغني في فيديو قام بتصويره، فإن أخاه كان بحاجة إلى تدخل طبي سريع عقب إصابته بأزمة قلبية، لكنه لم يحصل على العناية الطبية الكافية -بحسب فؤاد- فتطور الأمر إلى مشادّة كلامية وصلت حد السب والشتم والتهجم.

أخويا جاي بجلطة وده مش عايز يعمل حاجة.. #محمد_فؤاد يتشاجر مع طبيب بـ #مستشفى_عين_شمس_التخصصي pic.twitter.com/Trdxt9p8Zy — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) August 20, 2024

جامعة عين شمس ونقابة الموسيقيين تتدخلان

وعقب الحادثة مباشرة، أعلنت جامعة عين شمس المسؤولة عن المستشفى اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق فيما حدث.

أما نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، فأدان بدوره الحادث "بشدة" مؤكدًا أن التعدي على الطواقم الطبية "أمر غير مقبول على الإطلاق" ومشدداً على أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أعرب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل عن تقديره واحترامه لجميع أطباء وأفراد الطواقم التمريضية، مشيراً إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع فؤاد لمعرفة تفاصيل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل ووسائل الإعلام.

وأضاف "أطرح على كل من يقرأ هذا البيان أن يسأل نفسه ولو لدقائق معدودات، منذ متي كان محمد فؤاد شتاماً وسباباً لمؤسسات الدولة والتي نكن لها كل التقدير والاحترام وفي الأصل منها السادة أطباء مصر المخلصين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير".

وختم "أعلن بصفتي نقيباً لموسيقيي مصر حتمية الوقوف بجانب عضو النقابة الزميل محمد فؤاد وتكليف إدارة الشئون القانونية بمتابعة الأمر قانونيًا والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية".