بقرار المحكمة.. ابنة براد بيت وأنجلينا جولي تسقط اسم والدها رسميا

قضت محكمة لوس أنجلوس رسميًا بإسقاط اسم براد بيت من اسم ابنته شيلوه، الابنة الكبرى له ولأنجلينا جولي، ليصبح اسمها الآن "شيلوه نوفيل جولي". جاء هذا القرار بناءً على طلب شيلوه الذي قدمته في مايو/أيار الماضي بعد أيام من عيد ميلادها الثامن عشر.

ووافقت المحكمة على هذا الطلب بعد ثلاثة أشهر من تقديمه، حيث حصلت شيلوه على الموافقة بحذف اسم "بيت" من اسمها الكامل. وكانت الجلسة قد تأجلت في يوليو/تموز الماضي بعد أن تأخر إتمام فحص الخلفية.

في بيان سابق، قال محاميها بيتر ليفين إن المحكمة لم تتمكن من إتمام فحص الخلفية قبل الجلسة المحددة، مما أدى إلى تأجيلها إلى 19 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح "كل شخص يخضع لطلب تغيير الاسم يحتاج إلى فحص خلفيته من قبل كاتب المحكمة، وبسبب خطأ كتابي، استمرت جلسة الاستماع لشيلوه إلى موعد جديد".

وفي يوليو/تموز السابق، تقدمت شيلوه بطلب لتغيير اسمها، مما استلزم منها نشر إعلان في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تعلن فيه رغبتها في تغيير اسمها إلى "شيلوه جولي".

وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا، يتعين على الشخص الراغب في تغيير اسمه نشر النماذج القانونية في إحدى الصحف الأميركية لمدة شهر، قبل أن يصدر القاضي قراره بقبول الالتماس، ثم يتم إدراج الطلب في قسم الإشعارات القانونية بالصحيفة.

تم قبول التماس شيلوه أمس الاثنين من دون جلسة استماع رسمية أو اعتراض من النجم الأميركي براد بيت، البالغ من العمر 60 عاما.

وحرصت الابنة البالغة ذات الـ18 عاما على دفع أتعاب محاميها من أموالها الخاصة، دون تدخل من والدتها.

تأتي هذه الخطوة القانونية بعد الخلافات التي أضرت علاقة براد بيت بأبنائه الستة منذ انفصاله عن أنجلينا جولي عام 2016، والمعارك القضائية القائمة بينهما.

وبعد وقت قصير من تقديم شيلوه الالتماس للمحكمة، أكد مصدر مقرب من براد بيت لمجلة "بيبول" أنه على علم بالتغيير ومدرك لما يحدث ويشعر بالانزعاج لفقده أطفاله.

ولدى براد وأنجلينا ثلاثة أطفال بيولوجيين، من بينهم شيلوه والتوأم فيفيان ونوكس البالغان من العمر 16 عاما. كما تبنى الزوجان السابقان ثلاثة أطفال: الولدان مادوكس (23 عامًا) وباكس (20 عامًا)، والبنت زهرة (19 عامًا).

وانضمت شيلوه إلى إخوتها الذين أخرجوا أنفسهم من حياة النجم الأميركي بعد تصاعد الخلافات بينه وبين والدتهم.

ولم تكن شيلوه الأولى التي تسعى للتخلص من اسم بيت، ففي وقت سابق من العام الجاري، أسقطت أختها فيفيان اسمه في أثناء مشاركتها والدتها في إنتاج مسرحية "الغرباء" (The Outsiders) المزمع عرضها في برودواي، وقامت بتعريف نفسها باسم "فيفيان جولي"، كما قامت الابنة الكبرى بتقديم نفسها باسم "زهرة مالي جولي" بشكل غير رسمي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان الثنائي براد بيت وأنجلينا جولي أعلنا زواجهما رسميا عام 2014 وتم الانفصال بعد عامين بعد مشاجرة على متن طائرة مع أطفالهما، واستمرت المعارك بينهما ثماني سنوات حول التفاصيل المالية ومصنع العنب الفرنسي الخاص بهما.