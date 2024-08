بعد بيع 2.5 مليون نسخة.. مذكرات بريتني سبيرز تصبح فيلما

أعلنت أستوديوهات "يونيفرسال بيكتشرز"، أمس الخميس، أنها تعمل حاليا على إنجاز فيلم يتناول سيرة بريتني سبيرز، وذلك بعدما اشترت الشركة حقوق مذكرات نجمة البوب الأميركية.

وقالت الشركة في بيان إنها اختارت جون تشو مخرج فيلم "كريزي ريتش إيجنز" (Crazy Rich Asians) لإخراج الفيلم.

وسيستند الفيلم إلى كتاب السيرة الذاتية للمغنية "المرأة في داخلي" (The Woman in Me) الذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبيع منه أكثر من 2.5 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها.

وفازت شركة يونيفرسال بحقوق نقل السيرة إلى الشاشة الكبيرة بعد "مزاد تنافسي للغاية"، ومن المتوقع أن يشرف مارك بلات منتج "لا لا لاند" على المشروع، بحسب البيان.

وكتبت بريتني سبيرز أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أعمل على مشروع سري مع مارك بلات الذي لطالما صنع أفلامي المفضلة".

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024