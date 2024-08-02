بعد بيع 2.5 مليون نسخة.. مذكرات بريتني سبيرز تصبح فيلما

أعلنت أستوديوهات "يونيفرسال بيكتشرز"، أمس الخميس، أنها تعمل حاليا على إنجاز فيلم يتناول سيرة بريتني سبيرز، وذلك بعدما اشترت الشركة حقوق مذكرات نجمة البوب الأميركية.

وقالت الشركة في بيان إنها اختارت جون تشو مخرج فيلم "كريزي ريتش إيجنز" (Crazy Rich Asians) لإخراج الفيلم.

وسيستند الفيلم إلى كتاب السيرة الذاتية للمغنية "المرأة في داخلي" (The Woman in Me) الذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبيع منه أكثر من 2.5 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها.

وفازت شركة يونيفرسال بحقوق نقل السيرة إلى الشاشة الكبيرة بعد "مزاد تنافسي للغاية"، ومن المتوقع أن يشرف مارك بلات منتج "لا لا لاند" على المشروع، بحسب البيان.

وكتبت بريتني سبيرز أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أعمل على مشروع سري مع مارك بلات الذي لطالما صنع أفلامي المفضلة".

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

وسمح الكتاب للمغنية بتقديم روايتها الخاصة عن حياتها، بعد أن تحررت من وصاية والدها الذي كان يتحكم بمفاصل حياتها كلها على مدى 13 عاما.

وتسترجع مغنية "بايبي وان مور تايم" في سيرتها الذاتية المعارك القانونية التي تواجهت فيها مع عائلتها، متطرقة إلى طفولتها الفقيرة التي أمضتها في ظل والدها المدمن على الكحول، مرورا بنكساتها العاطفية مع جاستن تيمبرليك، وأيضا المضايقات التي تعرّضت لها من المصورين.

وبعد مشكلاتها الكبيرة عام 2007، وُضعت المغنية تحت وصاية والدها جيمي سبيرز، الذي كان يسيطر على أموالها وحياتها الخاصة، حتى أثناء إحيائها حفلات في لاس فيغاس. ولم يُحدَّد بعد أي تاريخ لطرح الفيلم.

وسبق أن أصدرت شركة "يونيفرسال" أفلاما من نوع السيرة الذاتية لفنانين وفرق موسيقية، بينها عمل عن فرقة الهيب هوب "إن دبليو إيه" بعنوان "سترايت أوتا كومتون"، وآخر عن مغني الراب إيمينيم "8 مايل".

وتُعدّ الشركة أيضا أفلامَ سيرة ذاتية أخرى عن حياة مغني الراب سنوب دوغ والمغني برينس الذي توفي عام 2016.