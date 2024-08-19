إعلان مؤسسة كلوني وعلم الدين "غير مرغوب فيها" على الأراضي الروسية

أعلن المدعي العام الروسي الاثنين حظر أنشطة مؤسسة أنشأها نجم السينما الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين على الأراضي الروسية بتهمة "تشويه سمعة روسيا".

وقال المدعي العام في بيان "نعلن أن أنشطة (مؤسسة كلوني للعدالة) غير مرغوب فيها على أراضي بلدنا"، متهما المنظمة بـ"القيام بعمل مكثف يهدف إلى تشويه سمعة روسيا، ودعم نشاط مدّعي الوطنية وأعضاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة المحظورة".

وجاء في البيان الذي حمل عنوان "مكتب المدعي العام الروسي يقدّر موهبة التمثيل لدى نشطاء هوليود"، أنه "تحت ستار الأفكار الإنسانية، يقدم هؤلاء (المحاربون من أجل العدالة) مبادرات للتحقيقات الجنائية تستهدف أعلى السلطات الروسية".

وكانت مؤسسة كلوني، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى، رفعت قضية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي، متهمة روسيا بانتهاك حقوق الإنسان للأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم صاروخي على فينيتسا عام 2022.

وفي أوائل أغسطس/آب، حظر المدعي العام الروسي مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية المؤيدة للديمقراطية باعتبارها "غير مرغوب فيها"، وفي يوليو/تموز اتخذ الإجراء نفسه مع مؤسسة "موسكو تايمز" الإخبارية.

ويجبر تصنيف منظمة ما على أنها "غير مرغوب فيها" على إغلاق أبوابها في روسيا، وقد يعرّض الروس الذين يعملون لصالحها أو يمولونها أو يتعاونون معها للملاحقة القضائية.