ماكرون ونجوم الفن ينعون آلان ديلون آخر عمالقة السينما الفرنسية

تفاعل أهل السياسة والفن في فرنسا مع وفاة النجم السينمائي آلان ديلون، آخر عمالقة السينما الفرنسية وصاحب الشهرة العالمية الواسعة والذي رحل فجر اليوم الأحد.

وقال أبناء ديلون الثلاثة -في بيان مشترك، واضعين خلافاتهم جانبا بعدما كانوا في نزاع قضائي لأشهر بشأن والدهم الذي أضعفه المرض- إنّ "آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون) يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطا بأولاده الثلاثة وعائلته (…) التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه".

وقال نجله أنتوني إنّ نجم "الظهيرة الأرجوانية" (Purple Noon) و"الساموراي" (Le Samourai) و"The Swimming Pool" (حوض السباحة) توفي قرابة الثالثة صباحا.

وفي منشور عبر منصة "إكس" علّق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على وفاة ديلون، بالقول "موسيو كلاين أو روكو، لو غيبار أو لو ساموراي، آلان ديلون أدى أدوارا أسطورية، وجعل العالم يحلم. لقد منح وجهه الذي لا يُنسى ليقلب حياتنا رأسا على عقب".

Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu’une star : un monument français. pic.twitter.com/1JTqPfVo5n

Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde. Prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies.

أما وزيرة الثقافة المستقيلة رشيدة داتي فكتبت عبر منصة التواصل الاجتماعي نفسها "آلان ديلون لم يعد موجودا. كنّا نعتقد أنه لا يرحل لأنّه عاش حيوات عدة" معتبرة أنه "يترك بوفاته فرنسا يتيمة من أجمل أدوار على الشاشة".

Alain Delon n’est plus. On le croyait immortel d’avoir eu plusieurs vies, d’avoir joué tous les rôles – flic, voyou, inoubliable Tancrède, bouleversant Monsieur Klein… -, d’avoir tourné pour les plus grands, de Visconti à Godard, de Losey à Melville, d’être devenu lui-même l’un… pic.twitter.com/2ckFJanMEm

— Rachida Dati ن (@datirachida) August 18, 2024