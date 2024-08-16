فاجأ المغني المصري محمد رمضان جمهوره بإلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته في بيروت غدا السبت. وكان قد أعلن عن الحفل قبل فترة وجدد تأكيده على عدم إلغائه، حتى لو اضطر للسفر برًا للوصول إلى جمهوره اللبناني.

وفي بيان رسمي صادر عن شركتي "برايم مانجمنت" و"بوس برودكشن" المنظمتين للحفل، تم التأكيد على إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إحياؤه غدًا.

وجاء في البيان "حرصًا على سلامة أهلنا في لبنان والوطن العربي بأكمله، قررنا بكل أسف تأجيل حفل الفنان محمد رمضان بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، خاصة التهديدات الإسرائيلية التي تسببت في اضطراب حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء بعض الرحلات. وحرصًا على سلامة الجمهور اللبناني والعربي كافة".

وطالبت الجهة المنظمة الجمهور باسترداد قيمة التذاكر، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للحفل لاحقًا.

كما أكد رمضان تأجيل حفله المقرر في بيروت عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام. وقال فيه "كنت أتمنى إقامة الحفل في موعده دون تأجيل، لكن القائمين على الحفل قرروا التأجيل نظرًا للأحداث والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

غير أن الفيديو لم يسلم من الانتقادات، حيث اعتبر بعض المتابعين أن إصرار رمضان على إقامة الحفل، رغم الظروف الصعبة وإلغاء العديد من الفعاليات الصيفية في لبنان، غير لائق. وقد دفعته هذه الانتقادات إلى حذف المنشور. ورغم ذلك، أكد المغني في رسالته لجمهوره اللبناني "حتى لو أغلقت الخطوط الجوية، سآتي عبر الخطوط البحرية".

وفي السياق نفسه، ألغت الشركة المنظمة عددا من الحفلات الصيفية في لبنان كان مقررا إقامتها في أغسطس/آب الجاري، بسبب التصعيد العسكري بالمنطقة. ومن بين الحفلات الملغاة، حفل المغني المصري تامر حسني الذي كان من المفترض أن يشاركه فيه اللبناني عاصي الحلاني، واللبنانية هيفاء وهبي، والعراقي سيف نبيل، والسورية أصالة نصري.

وقالت الشركة المنظمة إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان -ومنها التهديد الأخير للكيان الصهيوني الذي أربك حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت- دفعها لتأجيل الفعاليات حرصا من المطربين على سلامة الجمهور.

من ناحية أخرى أعلن رمضان مؤخرا استعداده للمنافسة في الموسم القادم من خلال إنستغرام، وكتب دون أن يفصح عن أي تفاصيل تخص مشروعه الذي فاجأ به الجمهور بعد إعلانه من فترة عدم مشاركته في الموسم المقبل لعام 2025.