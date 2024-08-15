بعد مشوار فني حافل.. رحيل الممثلة الأميركية جينا رولاندز عن 94 عاما

توفيت الممثلة الأميركية جينا رولاندز، التي اشتهرت بتأدية أدوار البطولة في أفلام زوجها الأول المخرج جون كاسافيتس، أمس الأربعاء عن 94 عاما.

وأفاد موقع "تي إم زد" الأميركي بأنّ رولاندز توفيت في منزلها بإنديان ويلز بولاية كاليفورنيا، من دون أن يبيّن سبب الوفاة، لكنّ نجلها نيك كاسافيتس كان أعلن في يونيو/حزيران الماضي أنّ والدته تعاني مرض ألزهايمر على مدى السنوات الخمس الفائتة، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وأدّت رولاندز أدوار البطولة في 10 أفلام للمخرج جون كاسافيتس الذي تزوجته لـ35 عاما حتى وفاته عام 1989.

وبفضل أدائها في فيلم "امرأة تحت التأثير" (A Woman Under the Influence) سنة 1974، الذي لعبت فيه دور ربة منزل تتدهور صحتها الذهنية، فازت بجائزة "غولدن غلوب" ورُشّحت لنيل أوسكار أفضل ممثلة.

ورُشّحت مرة ثانية لنيل جائزة أوسكار عن دورها في فيلم "غلوريا" (Gloria) سنة 1980.

وشاركت خلال مسيرتها الفنية بعروض مسرحية وأعمال تلفزيونية، ونالت 4 جوائز "إيمي" وجائزة "غولدن غلوب" أخرى.

وتولّى ابنها نيك إخراج فيلم "دفتر الملاحظات" (The Notebook) الرومانسي سنة 2004 الذي أدّت فيه أحد الأدوار.

وتقاعدت من التمثيل عام 2015، السنة نفسها التي حصلت فيها على جائزة فخرية.