فن|سينما|إسبانيا

أعماله نالت جائزتي أوسكار.. تكريم المخرج الإسباني ألمودوفار بمهرجان سان سيباستيان

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 20: Pedro Almodovar attends the "Jaleos Jondos" premiere at the Teatro Magno on September 20, 2023 in Madrid, Spain غيتي
سيستلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار جائزة "دونوستيا" في 26 سبتمبر/أيلول المقبل (غيتي إيميجز)
15/8/2024

من المنتظر أن يحصل المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار على جائزة "دونوستيا" الفخرية في الدورة الـ72 من مهرجان سان سيباستيان السينمائي، والذي ستُقام فعالياته بين 20 و28 سبتمبر/أيلول المقبل بالمدينة الواقعة شمال إسبانيا.

وقال منظمو المهرجان في بيان نشر أمس الأربعاء "بالإضافة إلى موهبته الفنية وأسلوبه البصري المميز، فإن شخصيته تتألق من الاتجاه الفني إلى الموسيقى التصويرية، وتتميز أعماله السينمائية بكتابته للشخصيات النسائية، واتجاه الممثلين، والجرأة في تناول مواضيع عدة".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وسيتسلم المخرج البالغ 74 عاماً جائزته في 26 سبتمبر/أيلول، قبل عرض أحدث أعماله الذي يشكل أول فيلم له يُصَوَّر بالإنجليزية، ويحمل عنوان "الغرفة المجاورة" (The Room Next Door) وتؤدي دوري البطولة فيه جوليان مور وتيلدا سوينتون، اللتان ستقدمان له الجائزة.

MADRID, SPAIN - JANUARY 15: Spanish director Pedro Almodovar attends the concert of "Stella Maris", the musical band that performs on the serie "La Mesias" at Calderon Tehatre on January 15, 2024 in Madrid, Spain غيتي
المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار سينضم لمجموعة من نجو السينما الذين سبق أن نالوا جائزة "دونوستيا" (غيتي إيميجز)

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن القائمون على المهرجان أنّ الجائزة الفخرية الأخرى لهذه الدورة ستذهب إلى الممثلة الأميركية الأسترالية كيت بلانشيت، وذلك عن مسيرتها الممتدة لـ"أكثر من 30 عاما والتي تجمع بين سينما المؤلفين والأفلام الموجّهة إلى عامة الناس".

ومن بين الفائزين السابقين بجائزة "دونوستيا" الفخرية -وهي أعلى تكريم بالمهرجان بدأ منحها عام 1968- الممثل الأميركي غريغوري بيك، والإيطالي فيتوريو غاسمان، والممثلة الأميركية بيتي ديفيس، ومواطنتها لورين باكال، والفرنسية كاترين دونوف، إلى جانب النجمين الأميركيين آل باتشينو وروبرت دي نيرو، ومواطنتهما ميريل ستريب.

وكان ألمودوفار هو مَن قدّم جائزة "دونوستيا" لباتشينو والمخرج الأميركي ودي آلن، والممثل الإسباني أنطونيو بانديراس.

VALLADOLID, SPAIN - FEBRUARY 10: Pedro Almodovar attends the red carpet during the Goya Cinema Awards 2024 at Feria de Valladolid on February 10, 2024 in Valladolid, Spain غيتي
سبق لألمودوفار الفوز بجائزتي "غولدن غلوب" و7 جوائز من أكاديمية السينما الأوروبية و5 جوائز "بافتا" (غيتي إيميجز)

وأخرج نحو 30 فيلما روائيا، بينها "تودو سوبريه مي مادريه" (Todo Sobre Mi Madre) الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 1999، و"أبلي كونيا" (Hable Con Ella) الحائز أوسكار عن أفضل سيناريو أصلي.

وفاز ألمودوفار أيضا بجائزتي "غولدن غلوب" و7 جوائز من أكاديمية السينما الأوروبية، و5 جوائز "بافتا" و4 جوائز "سيزار" بالإضافة إلى تكريمه في مهرجانات كان والبندقية وبرلين وسان سيباستيان.

ونقل البيان عن المخرج قوله إن "تكريمي يشعرني بالسعادة والامتنان. إنه لشرف كبير لي أنّ سان سيباستيان هي إحدى المدن التي يتم فيها الاحتفاء بالسينما بأكبر قدر من الحماسة".

المصدر : الفرنسية