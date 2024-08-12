كيفانش يجسد شخصية أحد أشهر رجال عصابات تركيا في مسلسل جديد

من المنتظر أن يقدّم الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ -الشهير عربيا بشخصية "مهند"- مسلسلا جديدا يجسد خلاله شخصية نجدت إلماس الذي يعد أحد أشهر رجال العصابات في البلاد.

ولن يكتفي تاتليتوغ الشهير بأدواره في مسلسلات "نور" و"العشق الممنوع" بالتمثيل في المسلسل الذي لم يتم اختيار اسمه بعد، بل سيشارك في الإنتاج من خلال شركة "كامبيون" التي يملكها، إلى جانب شركة "آي يابيم" التي قدم معها آخر أعماله في المسلسل التلفزيوني "العائلة" (Aile).

ويعكف على كتابة سيناريو المسلسل الكاتب ليفينت كانتيك، مستوحيا الأحداث من السيرة الذاتية لنجل نجدت إلماس التي حملت عنوان "كان والدي رجل عصابة، لكنني كنت طفلا"، حيث يدور العمل في إطار من الجريمة والمغامرة في ستينيات القرن الماضي في تركيا.

ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية قبل عرضه على شاشة التلفزيون.

ومن المنتظر أن تتطرق أحداث المسلسل إلى الجوانب الإنسانية من حياة إلماس الذي عرف في ستينيات القرن الماضي برجل العصابات الأول في تركيا، نظرا لحدة ذكائه وجاذبيته. ونال إلماس شهرته من سرقته للبنوك في إسطنبول، وعرف أيضا بعلاقاته البارزة في عالم الجريمة.

وولد نجدت إلماس -الذي سيؤدي تاتليتوغ دوره- في عام 1935 لعائلة فقيرة ومتواضعة تعيش في قونيا، لكنه قرر الهرب من بيته وهو في عمر الـ12، وقرر كسب المال صغيرا وترك دراسته في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول وهو في السنة الدراسية الثانية.

عمل بعدها موظفا حكوميا لفترة، وبعد أن فقد طفله البالغ من العمر 7 سنوات بسبب معاناته مع مرض السرطان، تحول إلى الجريمة، فسرق سيارة شيفروليه وحكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما، ليهرب من حبسه بعد فترة، ويتم القبض عليه مجددا، ثم إرساله إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية، لكنه استطاع خداع الشرطة وهرب مجددا.

وفي العام 1961، سرق بنكا في حي فاتح بإسطنبول، ثم أثارت شخصيته اهتمام الصحافة أثناء محاكمته.

وكان إلماس يراسل الصحف بتوقيع "عصابة إسطنبول" ينتقد خلالها الشرطة التي لم تتمكن من القبض عليه، كما كان يرسل خططه إلى الصحف قبل تنفيذها، حيث نجح في سرقة 165 ألفا و850 ليرة بمسدسه من فرع بنك لا يبعد عن مركز الشرطة سوى 30 مترا.

وواصل رجل العصابات تنفيذ جرائم سرقة السيارات والسطو على البنوك، قبل أن يقبض عليه ويتلقى حكما بالسجن لمدة 20 عاما، ثم يطلق سراحه قبل إتمام الحكم لحسن السيرة والسلوك، ويعود إلى مدينته قونيا، ثم ينتقل إلى أنطاليا التي توفي بها في العام 2017.

يذكر أن آخر أعمال تاتليتوغ هو مسلسل "العائلة" الذي قدمه في العام 2023، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والعائلية من خلال شخصية البطل أصلان سكويكان المنحدر من عائلة شهيرة.

كما شارك في العام نفسه بفيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول" (Last Call for Istanbul) الذي عاد من خلاله إلى مشاركة الممثلة التركية بيرين سات البطولة، بعد أن حققا شعبية جارفة من خلال مسلسل "العشق الممنوع".