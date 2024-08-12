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كيفانش يجسد شخصية أحد أشهر رجال عصابات تركيا في مسلسل جديد

كيفانش يجسد شخصية أحد أشهر رجال عصابات تركيا في مسلسل جديد الرابط: https://www.facebook.com/share/tGcZ3LwbYon8htof/ Török színészek - rajongói oldal · Kivanç Tatlituğ újra a képernyőkön! Az AyYapim-mal közösen producerkedő színész gengsztert alakít majd a Necdet Elmas életéből adaptált sorozatban. * Kivo lesz ebben az érdekes és érdekfeszítő szerepben👌😎 Az első gengszter... Necdet Elmas.... Forró júliusi nap volt 1961-ben. Mivel a május 27-i puccs hatása országszerte érezhető volt, egy magas, szemüveges, jobb arcán kis sebhelyes férfi fegyverrel a kezében besétált a Çamberlitaş Rendőrkapitányság mellett található Buğday Bankba. , kinyújtotta a kezét és azt mondta "Ez egy rablás, senki sem mozdulhat!". Ez az incidens, amely a köztársaság első bankrablása lett, és a rablások láncolata akkoriban nagy téma lett az országban. Ez az ember, aki olyan érdekes eseményeket idézett elő, mint a közvélemény érdeklődése egy detektívregény iránt, nemcsak Törökország első bankrablója és gengsztere volt, hanem az egyedülálló Necdet Elmas is, aki nagyon udvarias volt, szerette Chevrolet-t, és nem tűnt borostásnak a katonák előtt, akik azért jöttek, hogy elkapják. Egyszer 11 év börtönbüntetésre ítélték egy általa eltulajdonított Chevrolet autó miatt. Megszökött a börtönből, és összecsapott a rendőrséggel. A Sultanahmet börtönbe szállították, átvitték a kórházba, majd amikor visszatért a kórházból, rávett egy katonát, hogy vigye el Emirganba pálinkát inni, és a vécé ablakán keresztül megszökött. Futás közben hétéves fiára gondolt, akiről megtudta, hogy rákban halt meg. Fiát a szegénység miatt veszítette el. Úgy döntött, börtönbe megy. Szegénységet fog okozni. A másik két fiát Európába küldi tanulni, meggazdagodni és a szegényeken segíteni. Forrás:Serije i sve lepote Turske
سيشارك كيفانش تاتليتوغ في إنتاج مسلسله الجديد المستوحى من قصة حياة أحد أشهر رجال العصابات في تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان محمد
12/8/2024-|آخر تحديث: 12/8/202412:28 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

من المنتظر أن يقدّم الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ -الشهير عربيا بشخصية "مهند"- مسلسلا جديدا يجسد خلاله شخصية نجدت إلماس الذي يعد أحد أشهر رجال العصابات في البلاد.

ولن يكتفي تاتليتوغ الشهير بأدواره في مسلسلات "نور" و"العشق الممنوع" بالتمثيل في المسلسل الذي لم يتم اختيار اسمه بعد، بل سيشارك في الإنتاج من خلال شركة "كامبيون" التي يملكها، إلى جانب شركة "آي يابيم" التي قدم معها آخر أعماله في المسلسل التلفزيوني "العائلة" (Aile).

ويعكف على كتابة سيناريو المسلسل الكاتب ليفينت كانتيك، مستوحيا الأحداث من السيرة الذاتية لنجل نجدت إلماس التي حملت عنوان "كان والدي رجل عصابة، لكنني كنت طفلا"، حيث يدور العمل في إطار من الجريمة والمغامرة في ستينيات القرن الماضي في تركيا.

ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية قبل عرضه على شاشة التلفزيون.

ومن المنتظر أن تتطرق أحداث المسلسل إلى الجوانب الإنسانية من حياة إلماس الذي عرف في ستينيات القرن الماضي برجل العصابات الأول في تركيا، نظرا لحدة ذكائه وجاذبيته. ونال إلماس شهرته من سرقته للبنوك في إسطنبول، وعرف أيضا بعلاقاته البارزة في عالم الجريمة.

وولد نجدت إلماس -الذي سيؤدي تاتليتوغ دوره- في عام 1935 لعائلة فقيرة ومتواضعة تعيش في قونيا، لكنه قرر الهرب من بيته وهو في عمر الـ12، وقرر كسب المال صغيرا وترك دراسته في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول وهو في السنة الدراسية الثانية.

عمل بعدها موظفا حكوميا لفترة، وبعد أن فقد طفله البالغ من العمر 7 سنوات بسبب معاناته مع مرض السرطان، تحول إلى الجريمة، فسرق سيارة شيفروليه وحكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما، ليهرب من حبسه بعد فترة، ويتم القبض عليه مجددا، ثم إرساله إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية، لكنه استطاع خداع الشرطة وهرب مجددا.

وفي العام 1961، سرق بنكا في حي فاتح بإسطنبول، ثم أثارت شخصيته اهتمام الصحافة أثناء محاكمته.

وكان إلماس يراسل الصحف بتوقيع "عصابة إسطنبول" ينتقد خلالها الشرطة التي لم تتمكن من القبض عليه، كما كان يرسل خططه إلى الصحف قبل تنفيذها، حيث نجح في سرقة 165 ألفا و850 ليرة بمسدسه من فرع بنك لا يبعد عن مركز الشرطة سوى 30 مترا.

وواصل رجل العصابات تنفيذ جرائم سرقة السيارات والسطو على البنوك، قبل أن يقبض عليه ويتلقى حكما بالسجن لمدة 20 عاما، ثم يطلق سراحه قبل إتمام الحكم لحسن السيرة والسلوك، ويعود إلى مدينته قونيا، ثم ينتقل إلى أنطاليا التي توفي بها في العام 2017.

يذكر أن آخر أعمال تاتليتوغ هو مسلسل "العائلة" الذي قدمه في العام 2023، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والعائلية من خلال شخصية البطل أصلان سكويكان المنحدر من عائلة شهيرة.

كما شارك في العام نفسه بفيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول" (Last Call for Istanbul) الذي عاد من خلاله إلى مشاركة الممثلة التركية بيرين سات البطولة، بعد أن حققا شعبية جارفة من خلال مسلسل "العشق الممنوع".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية