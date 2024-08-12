"ديدبول وولفرين" يتصدر للأسبوع الثالث أميركيا.. وإيراداته العالمية تتخطى المليار

حقق فيلم "ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine) إيرادات استثنائية في ثالث عطلة نهاية أسبوع لعرضه، إذ حصد 54.2 مليون دولار في صالات السينما في أميركا الشمالية، في حين أن فيلم الرومانسية الدرامي "إنها تنتهي بنا" (It Ends with Us) من إنتاج سوني كان متجها لتحقيق انطلاقة من بين الأفضل على الإطلاق لهذا النوع، بحسب محللين.

وقالت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة في قطاع السينما إن "ديدبول وولفرين" الذي يؤدي بطولته النجمان راين رينولدز وهيو جاكمان، تجاوز عتبة المليار دولار في مبيعات التذاكر العالمية، 494.3 مليون دولار في أميركا الشمالية و535 مليون دولار على الصعيد العالمي.

وحقق فيلم "إنها تنتهي بنا" الذي حلّ ثانيا في الترتيب، أيضا انطلاقة شبه تاريخية، إذ حصد إيرادات بلغت 50 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع غير عادية للممثلين رينولدز وزوجته بليك ليفلي التي أنتجت الفيلم الرومانسي وأدّت دور البطولة فيه.

وذكرت مجلة "فاراييتي" أن هذه كانت أول مرة في أغسطس/آب الذي لا يشهد عادة إقبالا كبيرا على صالات السينما مقارنة بأشهر أخرى، يحقق فيها فيلمان 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع نفسها.

وفي المركز الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع، حل فيلم الإثارة "الأعاصير" (Twisters) من إنتاج يونيفرسال وبطولة غلين باول وديزي إدغار جونز بدور هاويَي أعاصير. وحصد الفيلم 15 مليون دولار، بانخفاض مركز واحد عن عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

واحتل فيلم "بوردرلاندز" (Borderlands) الجديد من إنتاج أستوديوهات لايونزغيت المركز الرابع بإيرادات بلغت 8.8 ملايين دولار، مما وصفه المحلل السينمائي ديفيد أ. غروس بأنها "بداية ضعيفة" لفيلم حركة مستوحى من لعبة فيديو، رغم مشاركة كايت بلانشيت وكيفن هارت وجاك بلاك في الفيلم. وبلغت كلفة العمل الذي تعرّض لانتقادات شديدة من النقاد نحو 100 مليون دولار.

وفي المركز الخامس، بتراجع مركز واحد عن الأسبوع الماضي، حل فيلم الرسوم المتحركة العائلي "أنا الحقير 4" (Despicable Me 4) من إنتاج يونيفرسال بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى: