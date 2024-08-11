سيلين ديون تعترض على استخدام ترامب أغنية "تايتانيك" في حملته الانتخابية

احتجّت النجمة الكندية سيلين ديون -أمس السبت- على استخدام حملة مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أغنيتها الشهيرة عالميا "ماي هارت ويل غو أون" (My Heart Will Go On) من فيلم "تايتانيك".

وأعرب فريق سيلين ديون وشركة إنتاج أعمالها "سوني ميوزيك إنترتينمنت كندا" عن احتجاجهما على ما وصفاه بـ"الاستخدام غير المأذون به" خلال "لقاء انتخابي ضمن حملة دونالد ترامب" ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس في مونتانا مساء الجمعة لأغنية "ماي هارت ويل غو أون" المصوّرة وموسيقاها وصورة النجمة وهي تغنيها.

وكتب فريق ديون -في منشور عبر حسابها على إنستغرام- إن "هذا الاستخدام أو أي استخدام مشابه غير مأذون به من سيلين ديون ولا يحظى بموافقتها… وبصراحة هذه الأغنية؟".

وكانت الفنانة ديون (56 عاما)، التي تعاني مرضا نادرا يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس والتي لم تغنّ على المسرح منذ 2020، أدت دامعة أغنية "نشيد الحب" (L’hymne a l’amour) لإديت بياف في إطلالة تاريخية من الطبقة الأولى لبرج إيفل في افتتاح دورة الألعاب في باريس يوم 26 يوليو/تموز الماضي.

وارتبطت "ماي هارت ويل غو أون" بالموسيقى التصويرية لفيلم "تايتانيك" للمخرج جيمس كاميرون عام 1997، وباتت بعد صدورها في ألبوم "لِتس توك أباوت لاف" (Let’s Talk About Love) للنجمة الكندية من أكثر الأغنيات مبيعا (18 مليون نسخة) والتي تم بثها إذاعيا وتلفزيونيا في تاريخ الموسيقى.

ونالت سيلين ديون بفضل هذه الأغنية جائزتي الأوسكار وغولدن غلوب و4 جوائز غرامي.