القصة الكاملة لاعتقال مغني الراب ترافيس سكوت في باريس

تم إطلاق سراح مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت، اليوم السبت، على خلفية اعتقاله أمس لاعتدائه على حارس أمن في فندق جورج الخامس في باريس، أثناء وجوده لحضور دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد ضابط المدعي العام في باريس اليوم أن قضية سكوت أُغلقت لأن الجريمة "لم تكن خطيرة بما فيه الكفاية".

وكان مكتب المدعي العام كشف أن المغني البالغ 33 عاما واسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر الثاني اعتدى على حارس أمن بفندق جورج الخامس أثناء محاولة الأخير فض شجار بينه وبين حارسه الشخصي، وأحيلت القضية للشرطة القضائية وفتح تحقيق جنائي بتهمة أعمال عنف ضد الحارس.

وشوهد سكوت أثناء خروجه من الفندق مقيد اليدين ويمسكه 3 ضباط يرافقونه خارج الفندق إلى سيارة الشرطة.

وعلق ممثلو مغني الراب الأميركي أمس على اعتقاله في بيان جاء فيه "نحن على اتصال مباشر مع السلطات الباريسية المحلية من أجل حل هذه المسألة بسرعة".

وقد شوهد سكوت قبل اعتقاله بساعات يحضر مباراة نصف نهائي كرة السلة بين المنتخب ونظيره الصربي في ملعب بيرسي أرينا.

وهي ليست الواقعة الأولى التي يتعرض لها مغني "يوتوبيا" حيث تعرض لواقعة أخرى في يونيو/حزيران الماضي حيث قامت شرطة ميامي باعتقاله ووجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير أثناء وجوده على متن يخت على شاطئ ميامي بولاية فلوريدا، وقال برادفورد كوهين محاميه الخاص إنه تم احتجازه لفترة وجيزة بسبب سوء فهم.

وعام 2021 لقي 10 من معجبي سكوت مصرعهم نتيجة التدافع الجماهيري في حفل أقامه بمسقط رأسه في هيوستن، ورفضت المحكمة وقتها توجيه الاتهام له ولمن أشرفوا على الحفل وتم التوصل لتسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بحالات الوفاة، وقال كيم أوج المدعي العام لمنطقة هيوستن في مؤتمر صحفي ذلك الوقت أن سكوت برئ من التهم الجنائية من قبل مكتب المدعي العام بشأن تلك المأساة.

ويعد سكوت أحد أبرز مغني الراب البارزين في جيله، وتم ترشيحه للحصول على جوائز جرامي، بما في ذلك ترشيحه لأفضل ألبوم راب عام 2023 عن ألبوم "يوتوبيا" (Utopia).