مصر.. فنانون ينعون 3 من المنتجين لقوا حتفهم في حادث سير

نعى عدد من الفنانين 3 منتجين بشركة سينرجي (أحد كيانات الإنتاج السينمائي في مصر)، بعد وفاتهم في حادث سير مأساوي اليوم على طريق الضبعة، وهم حسام شوقي، المشرف العام في شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، في حين يتلقى المنتج الفني تامر فتحي العلاج من نزيف في المخ إثر نجاته من الحادث.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفاتهم، في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك، جاء فيه "تنعى الشركة المتحدة الزملاء حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال جمال الدين بشركة سينرجي، والذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان. وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين".

كما نعتهم نقابة المهن السينمائية في بيان لها عبر الحساب الرسمي على فيسبوك وكتبت "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزملاء المنتجين حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل، الذين وافتهم المنية في حادث سير.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لهم بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولأسرهم والأسرة الفنية بالصبر والسلوان، تغمدهم الله بواسع رحمته".

وشكّل الخبر صدمة لعدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على نعيهم من خلال حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فكتبت المنتجة والفنانة إسعاد يونس "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عند الله بميقات، خبر صادم وصعب على العقل استيعابه، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم نسألك صبرا وقبولا ومكانا في جنات الخلد".

وأعلن الفنان عمرو سعد الحداد لمدة أسبوع يمتنع خلاله عن أي تصوير بعد أن تلقى خبر المنتج حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في حادث كبير، ودعا لهم بالرحمة والمغفرة.

وقدم الفنان أحمد حلمي العزاء لأسر المتوفين، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

أما الفنان أكرم حسني فقد أعلن خبر الوفاة ودعا لهم بالرحمة والمغفرة من خلال حسابه على إنستغرام.

ومن خلال خاصية القصص المصورة على إنستغرام، نعتهم كل من الممثلة الأردنية صبا مبارك والمصرية هنا الزاهد والتونسية عائشة بن أحمد.

وكتبت الزاهد "خبر محزن جدا لا يصدق ربنا يرحمهم"، ودعت عائشة بن أحمد لهم بالرحمة.

ودعت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها على إنستغرام بالشفاء للمنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من الحادث، فكتبت "اللهم اشف تامر فتحي أخي وصديقي وارحم أخواتنا المتوفين"، ودعت لهم بالمغفرة.

وكتب الفنان أحمد وفيق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "الأخ العزيز المنتج تامر فتحي نجا من الحادث، وفي حالة حرجة.. ادعوا له ربنا يقومه بالسلامة ويحفظه".

ووفق ما نقلته الصحف المصرية، فإن شهود عيان أوضحوا أن الحادث الأليم بدأ بانقلاب السيارة واشتعال النيران فيها، ما أدى إلى انفجارها ووفاة ثلاثة من الركاب ونجاة الرابع في حالة صحية حرجة.