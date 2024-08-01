كيف حققت أفلام أحمد عز وكريم عبد العزيز أعلى إيرادات بالسينما المصرية؟

قبل أسابيع، أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن تحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" رقما قياسيا جديدا بتجاوز إيراداته في شباك التذاكر 700 مليون جنيه، وهو مبلغ لم يسبق أن حققه أي فيلم عربي.

وبذلك، يتصدر العمل قائمة الأفلام المصرية الأعلى دخلاً مزيحاً فيلم "بيت الروبي" للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز من على رأس القائمة التي اعتلاها إبان عرضه العام الماضي، محققاً قرابة 130 مليون جنيه.

أما على صعيد النجوم، فأصبح أحمد عز الفنان الأكثر تحقيقاً للإيرادات، إذ تحتل 6 من أعماله مراتب متقدمة في قائمة أعلى 50 فيلما دخلاً في تاريخ السينما المصرية على رأسهم "كيرة والجن" (2022) بإيرادات تخطت حاجز 120 مليون جنيه، و"ولاد رزق 2" (2019) الذي حقق أكثر من 100 مليون جنيه و"الممر" (2019) الذي يحتل المرتبة الثامنة في قائمة الأفلام المصرية الأعلى دخلاً بتحقيقه لما يقارب 75 مليون جنيه.

وفيما يلي نستعرض مجموعة من الفنانين المصريين الذين حققت أفلامهم مداخيل عالية لدى طرحها في صالات السينما:

كريم عبد العزيز المنافس الأقوى

بدأت رحلة الفنان المصري كريم عبد العزيز في عالم البطولات السينمائية المطلقة عام 2001 مع فيلم "حرامية في كي جي 2" حين أصبح الحصان الرابح بالنسبة إلى المنتجين في مصر خاصةً مع تنوع أدواره السينمائية التي بنت له شعبية عريضة بين الجمهور الذي توافد لمشاهدة كل عمل جديد له فور عرضه في السينما.

وبسبب نجاحاته المتوالية وشعبيته الجارفة، بات عبد العزيز المنافس الأشرس لأحمد عز في قائمة الأفلام الأعلى دخلاً حيث يحتل فيلمه "بيت الروبي" المرتبة الثانية مع اقتراب إيراداته من 130 مليون جنيه. كما يحتل الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" المرتبة الخامسة، حيث كسر حاجز 100 مليون جنيه لدى مشاركته في ماراثون موسم العيد من العام 2019.

أما الفيلم الكوميدي "نادي الرجال السري" الذي تعاون فيه عبد العزيز مع النجمين ماجد الكدواني وغادة عادل عام 2019، فحصد المرتبة الـ13 بقائمة أعلى الإيرادات محققاً 60 مليون جنيه.

أمير كرارة.. نجاح بالدراما والسينما

على الرغم من أن نجاحات النجم أمير كرارة الكبرى كانت في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات "كلبش" و"الاختيار" فإن بعض أعماله السينمائية حققت نجاحاً تجارياً، فحل فيلم "كازابلانكا" (2019) الذي تشارك بطولته مع الفنان الأردني إياد نصار في المرتبة السادسة بـ80 مليون جنيه، إلى جانب تحطيمه لأكثر من رقم قياسي حينها فاستطاع أن يحقق أعلى إيراد يومي في أول عرضه بأكثر من 6 ملايين جنيه مصرياً، كما اعتلى صدارة الأفلام الأعلى دخلاً لعدة أشهر.

وتعد الكيمياء بين كرارة ومخرج الفيلم بيتر ميمي إحدى دعائم نجاحه، بدليل أن تعاونهما في فيلم الإثارة والحركة "حرب كرموز" (2018) وضع العمل في المرتبة الـ16 بإيرادات 58 مليون جنيه، إلى جانب وجود فيلميه "هروب اضطراري" و"البعبع" في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للأرباح أيضاً.

تامر حسني يحسم الجدل

من جانبه، نجحت أفلام المغني والممثل تامر حسني في احتلال عدة مراتب في ذات القائمة، حيث احتل "البدلة" (2018) الذي قدمه برفقة الفنان الكوميدي أكرم حسني والممثلة أمينة خليل المرتبة العاشرة بإيرادات تجاوزت 67 مليون جنيه.

أما المفاجأة، فتمثلت بوجود فيلم "بحبك" (2022) الذي قام حسني بتأليفه وإخراجه في المرتبة الـ21 محققاً إيرادات تجاوزت 55 مليون جنيه على الصعيد المحلي. أما على الصعيد العربي، فقال حسني إنه حقق "أعلى عائد في التاريخ" مستشهداً بتصريح رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الذي أكد أن الفيلم حقق مليار جنيه مصري في شباك التذاكر السعودي.

يذكر أن أفلام مثل "الفلوس" (2020)، و"مش أنا" (2021)، و"تاج" (2023)، ظهرت ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للأرباح في تاريخ السينما المصرية، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها من قبل بعض النقاد بسبب ضعف السيناريو وأداء الممثلين.