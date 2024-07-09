4 مسلسلات ينتظرها الجمهور في عطلة الصيف

بين الكوميديا والحركة والإثارة والمشكلات الاجتماعية تتنوع المسلسلات المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة بعيدا عن موسم العرض الرمضاني، وتتصدر البطولات الجماعية والمشاركة النسائية مقدمة تلك الأعمال.

بطولات نسائية

بدأ الموسم الجديد قبل فترة بعرض مسلسل "الوصفة السحرية" على منصة "واتش إت"، ويناقش العمل قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية من خلال قصة مجموعة من السيدات يلجأن إلى كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، ويبدأن تنفيذ ما في الكتاب في حياتهن الزوجية، مما يؤثر على علاقاتهن بأزواجهن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي خفيف.

يعتمد المسلسل على البطولة الجماعية بمشاركة كل من شيري عادل وهيدي كرم ولقاء سويدان وعمر الشناوي وإسلام جمال وسلوى محمد علي، وهو من إخراج خيري سالم.

وتنتظر الفنانة هند صبري عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا" الجزء الثاني على منصة نتفليكس خلال الفترة المقبلة، وتتعاون من خلاله مع المخرج هادي الباجوري.

وتواصل هند صبري من خلال المسلسل -الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا- تجسيد شخصية علا التي قدمتها في الجزأين السابقين "عايزة أتجوز"، و"البحث عن علا"، وهذه المرة تحاول البطلة اكتشاف ذاتها بعد فشل مشروعها التجاري فتقرر البحث عن فرصة لتغيير حياتها من جديد.

الجزء الجديد من المسلسل يشارك في بطولته كل من هاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وعمر شريف وياسمينا العبد، إلى جانب الممثل ظافر العابدين الذي انضم إلى الجزء الجديد.

وتستعد منصة "واتش إت" خلال الفترة المقبلة لعرض مسلسل "إنترفيو"، وهو أول بطولة مطلقة لرنا رئيس، ويشاركها في العمل كل من خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام، وهو من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

يهتم المسلسل أيضا بالقضايا والأزمات الخاصة بالنساء من خلال شخصية البطلة نادين التي تعمل محللة بيانات تذهب لإجراء مقابلة عمل تغير حياتها.

عالم التشويق والانتقام

وفي إطار من الإثارة والتشويق تدور أحداث مسلسل "موعد مع الماضي" المنتظر عرضه خلال الموسم الجديد على منصة نتفليكس، وتدور الأحداث خلال 8 حلقات عن ثيمة الانتقام من خلال البطل "يحيى" الذي يحاول كشف الغموض بشأن وفاة شقيقته "نادية" بعد رحيلها بـ15 عاما، في رحلة درامية مليئة بالعنف والانتقام.

المسلسل بطولة جماعية يتصدرها محمود حميدة وآسر ياسين وشريف سلامة وشيرين رضا وصبا مبارك، ومن تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وبدأت صبا مبارك مؤخرا تصوير مسلسل "وتر حساس" المكون من 45 حلقة من أجل اللحاق بالعرض خارج الموسم الرمضاني، ويشاركها البطولة محمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وهاجر عفيفى وتقى حسام ولبنى ونس.

ويهتم العمل برصد المشاكل والخلافات الزوجية من خلال 3 سيدات لكل منهن أزمة تكشفها الأحداث.