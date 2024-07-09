ظافر العابدين يشارك في فيلم لدعم القضية الفلسطينية

الأردن- تحدث الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين عن مشاركته في فيلم عن فلسطين، تم تصويره في الأردن، خلال وجوده هناك على هامش مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

وقال العابدين، في لقاء صحفي له على قناة "رؤيا" الأردنية السبت الماضي، إنه من المهم الحديث عن فلسطين وعمل أفلام تتناول القضية الفلسطينية.

وأضاف "أنا شاركت في فيلم عن فلسطين تم تصويره في الأردن، ومهم جدا أن ينتج هذا الفيلم لأنه يتحدث عن حقبة زمنية مهمة في تاريخ فلسطين، والذي من خلاله يمكن إيصال قصصنا للعالم الغربي الذي لا يعرف ذلك".

وتابع عن أهمية مثل هذه الأعمال: "الناس اكتشفت الآن من وسائل التواصل الاجتماعي ما يجري في غزة والضفة الغربية وما هو تاريخ ما يحدث، لأن العالم الغربي غير مطلع بسبب إعلامهم".

إدانة وغضب

وكان الفنان التونسي مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول قد عبر عن حزنه حيال الأحداث عبر حسابه على إنستغرام وكتب: وصلت غزة إلى مرحلة انتشال الجثث من تحت الأنقاض رفاهية، ودفن الجثث رفاهية، والعثور على جسد سليم رفاهية، والنوم لساعات قليلة رفاهية، ساعات قليلة من النوم رفاهية، والحصول على المياه، حتى الملوثة، رفاهية. لقد خذلناهم".

وفي منشور آخر على إنستغرام، علق على امتلاء المستشفيات بالأطفال والمصابين في الحرب الغاشمة التي تتعرض لها غزة على يد الاحتلال، قائلا "قصف المستشفيات الممتلئة بالأطفال والنازحين ليس طريقا نحو السلام، إنها إبادة جماعية".