أثارت واقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو وهو يتشاجر مع شاب في أحد منتجعات الساحل الشمالي، ويطلب منه تسليم الهاتف المحمول، مرددا بانفعال وحدّة جملة "هات الموبايل".

وخلال المشاجرة صفع رمضان الشاب الذي لم يقف صامتا، بل رد الصفعة لرمضان فورا، مما تسبب في ذهول المحيطين.

ولم يُعرف حتى الآن السبب الدقيق وراء الشجار، لكن تردد أن الشاب حاول التقاط صورة لرمضان أثناء مروره، مما أغضب الأخير ودفعه إلى طلب الهاتف لحذف الصورة، في حين زعم آخرون أن الشاب سخر من الممثل المصري، مما أثار غضب الأخير.

وفي أول رد فعل من محمد رمضان، نشر مقطع فيديو ظهر خلاله يلتقط الصور التذكارية مع المعجبين أثناء وجوده في الساحل الشمالي، متجاهلا الأخبار المتداولة بشأن تعرضه للصفع، وألحقه بمقطع آخر يلتقط فيه الصور مع مجموعة من الأطفال على أنغام إحدى أغنياته.

هذه الحادثة تذكّر الجمهور بواقعة مشابهة وقعت قبل شهر عندما صفع الفنان عمرو دياب أحد معجبيه في حفل زفاف، مما أثار موجة من الغضب والجدل.

ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي كانت متباينة، حيث انتقد الكثيرون تصرف محمد رمضان، معتبرين إياه إهانة كبيرة في العلن، في حين أيد آخرون رد فعل الشاب السريع بالصفع بالمثل.

يذكر أن محمد رمضان كان قد انتقد تصرف عمرو دياب في حوار تلفزيوني، مشيرا إلى أنه كان حاضرا في حفل الزفاف نفسه وتعرض للموقف ذاته من المعجب نفسه، لكنه تعامل معه بصورة طبيعية كفنان يتعرض للتصوير من معجبيه طوال الوقت.