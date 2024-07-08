الإعدام شنقا لقاض مصري وشريكه في جريمة قتل المذيعة شيماء جمال

أيدت محكمة النقض في مصر، يوم الاثنين، حكم الإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، ليصبح هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

في عام 2022، قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.

تعود أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2022، عندما عثرت أجهزة الأمن على جثمان المذيعة شيماء جمال مدفونا في مزرعة جنوب محافظة الجيزة. وتبين لاحقا أن القاضي كان قد تزوجها عرفيا قبل سنوات من الحادثة، لكن نشبت خلافات بينهما أدت إلى ارتكابه الجريمة بمساعدة شريكه حسين الغرابلي.

والدة المذيعة #شيماء_جمال تقول إنها لن تقيم عزاء ابنتها إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتلَيْها القاضي #أيمن_حجاج وصديقه pic.twitter.com/q0rfyAzuJa — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 11, 2022

وقبل اكتشاف الجريمة، تقدم حجاج ببلاغ للشرطة يفيد بتغيب زوجته في محاولة لصرف الشبهات عنه، لكن أجهزة الشرطة تمكنت من كشف ملابسات الحادث بعد شهادة أحد الشهود التي أثبتت تورط القاضي في الجريمة.

وأثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والقضائية، حيث يعتبر هذا الحكم تأكيدا على التزام القضاء المصري بتطبيق العدالة، بغض النظر عن مكانة المتهم أو وظيفته، وذلك في إطار محاربة الفساد والجريمة.