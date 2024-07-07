الكوميديا تسيطر على موسم الصيف السينمائي

تشهد دور العرض السينمائي انتعاشة سينمائية، استعدادا لاستقبال عدد جديد من الأفلام خلال الفترة الحالية، بعد نجاح أفلام موسم عيد الأضحى في تحقيق إيرادات مرتفعة، وتسيطر الكوميديا على الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة الحالية.

مؤخرا، استقبلت دور العرض فيلم "جوازة توكسيك" من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد أنور، وتدور أحداثه في إطار كوميدي من خلال قصة حب تجمع بين فريدة وكريم تبدأ بسوء تفاهم أثناء تواجدهما في دولة الإمارات، وبعد عودتهما إلى مصر تبدأ الخلافات بسبب تدخل العائلة في مفارقات كوميدية.

وتستعد دور العرض خلال الفترة المقبلة لاستقبال فيلم "الجواهرجي" بعد سلسلة من التأجيلات، ويجمع الفيلم الثنائي محمد هنيدي ومنى زكي بعد 26 عاما منذ قدما سويا فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" في بدايتهما الفنية.

وفي إطار كوميدي تدور أحداث الفيلم حول البطل الذي يعمل جواهرجي الذي يقدمه هنيدي، وهو يعني من تصرفات زوجته غير المنطقية وتجسدها (منى زكي) وهو ما يتسبب في المفارقات الكوميدية، والفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

وتتصدر دنيا سمير غانم البطولة المطلقة لأول مرة سينمائيا من خلال فيلم "روكي الغلابة" وتعود من خلاله للمخرج أحمد الجندي الذي قدمت معه من قبل أجزاء من مسلسل "الكبير أوي".

في "روكي الغلابة" تجسد دنيا شخصية لاعبة بوكس تعمل كحارس شخصي لأحد الأشخاص الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، ويقعان سويا في العديد من المواقف المضحكة.

ويعتمد الفيلم على ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف ومنهم أوس أوس وبيومي فؤاد وسلوى عثمان وهو من تأليف كريم يوسف.

وبعد نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي بالمشاركة بمسلسل "أشغال شاقة" ينافس هشام ماجد في الموسم السينمائي الصيفي الحالي من خلال فيلم "إكس مراتي" المنتظر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشارك في البطولة كل من أمينة خليل ومحمد ممدوح.

يجسد هشام ماجد شخصية طبيب نفسي متزوج من صاحبة صالون تجميلي تجسدها أمينة خليل، ومن خلال الخلافات الزوجية التي يقعان فيها تحدث العديد من المفارقات الكوميدية في العمل، خاصة بعد ظهور زوجها الأسبق الذي أنهى عقوبته في السجن ويجسده محمد ممدوح والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج معتز التوني.