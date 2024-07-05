مهرجان جرش في دورته الـ38 يخصص جزءا من أرباحه لصالح غزة

أعلنت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38، التي ستقام في الفترة من 24 يوليو/تموز حتى 3 أغسطس/آب تحت شعار "ويستمر الوعد"، دعمها للقضية الفلسطينية.

وفي بيان صادر عن مدير المهرجان أيمن سماوي، تم التأكيد على أن المهرجان سيشهد فعاليات فلسطينية متنوعة، منها مشاركة فرقة "صول" الغنائية من قطاع غزة، التي اشتهرت بمقاومة الموت بالغناء من فوق أنقاض المنازل المدمرة في القطاع.

وأشار سماوي إلى أن جزءا من أرباح اللوحات، التي ستُباع في معرض الفن التشكيلي للفنانين العرب، سيتم تخصيصه لدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة، في إشارة إلى استمرار التضامن الأردني مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي.

كما أوضح سماوي أن المهرجان سيحتضن العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تحمل رسائل فنية وثقافية تدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة.

ومن بين الفنانين المشاركين في إحياء حفلات المهرجان هذا العام، سناء موسى من فلسطين، ومارسيل خليفة، وأميمة الخليل، وهبة طوجي، وهيام يونس من لبنان، وفايا يونان من سوريا، وعمر العبد اللات، وحسين السلمان، ويحيى صويص، وديانا كرزون، ونداء شرارة من الأردن، وعفاف راضي من مصر.

وتشمل الفعاليات أيضا أمسيات شعرية يشارك فيها شعراء من الوطن العربي، مثل الشاعر السوري أدونيس، بالإضافة إلى فعالية للفن التشكيلي والنحت، وجائزة خليل قنديل للقصة القصيرة، وملتقى آلة الناي، ومهرجان مسرحي للمونودراما.

وسيشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 40 دولة، منها 25 فرقة تقدم الفلكلور والتراث الوطني، إضافة إلى برامج مخصصة للأطفال ومسرحيات تركز على قضاياهم، فضلا عن مشاركة قطاع كبير من الشباب.