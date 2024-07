فيلم "قلبا وقالبا 2".. ديزني تراهن على مشاهديها القدامى

عرضت دور السينما عام 2015 فيلم "قلبا وقالبا" (Inside Out) الذي حقق نجاحا كبيرا وشاهده ملايين الأطفال في العالم، وهذا الصيف صدر الجزء الثاني من الفيلم بعد مرور ما يقارب عقدا من الزمان، وتحول عدد كبير من هؤلاء الصغار إلى مراهقين أو في بدايات الشباب، غير أنهم لم يسأموا من الانتظار بل أثبتوا إخلاصهم بتوجههم إلى دور العرض لمشاهدة "قلبا وقالبا 2".

عاد الجزء الثاني من الفيلم بمخرج جديد هو كيلسي مان في أول أفلامه الطويلة، والمؤلفة نفسها ميج ليفوف والشخصيات القديمة مع أخرى جديدة زادت من المتعة، وخلال مدة قصيرة من عرضه حقق مليار دولار ليصبح أعلى أفلام 2024 إيرادا حتى الآن، فضلا عن مراجعات إيجابية من النقاد والمشاهدين على حد سواء، فما أسباب هذا النجاح؟

صدر الجزء الثاني معتمدا اعتمادا كبيرا على القاعدة الجماهيرية العريضة التي كوّنها الجزء الأول سواء عند عرضه أو على مدار السنوات التسع بعد استمرار عرضه على الشاشات الصغيرة ومنصة ديزني بلس.

🥳#InsideOut2 is a global phenomenon and now the #1 movie in the world! 🥳

Don't miss it on the big screen and get tickets now! https://t.co/PIG2nAHCVc pic.twitter.com/cfubXyzqTz

— Pixar (@Pixar) June 15, 2024