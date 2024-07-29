وزيرة فرنسية تكرّم توم كروز لتصويره "مهمة مستحيلة" في باريس

منحت وزارة الثقافة الفرنسية الممثل الأميركي الشهير توم كروز وسام جوقة الشرف من درجة فارس في الفنون والآداب، تكريما له على تصويره فيلم "مهمة مستحيلة: سقوط" (Mission Impossible: Fallout) في باريس 2017، حيث سلط الفيلم الضوء على العاصمة الفرنسية.

وسلمت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي الوسام للنجم الهوليودي، وقامت بنشر صورة تجمعها مع كروز عبر حسابها على منصة "إكس"، وهنأته على منحه وسام فارس الفنون والآداب، وكتبت أن تصوير "مهمة مستحيلة" كان ملهما لجميع عشاق الشاشة الكبيرة.

وأقيم التكريم في سرية تامة، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح أولمبياد "باريس 2024″، ليسير النجم الأميركي على خطى الفنانين والممثلين وصانعي الأفلام الذين حصلوا على وسام جوقة الشرف ومنهم المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي، ومواطنه الممثل والمخرج كلينت إيستوود، والممثل والمنتج روبرت ريدفورد.

وعلى الرغم من عدم ظهور كروز في لقطات حفل الافتتاح، فإنه حضر إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم الممثلة الأميركية سارة جيسيكا باركر، ومواطنها الممثل ماثيو برودريك، والممثلة الكندية نينا دوبريف، والمغنية الأميركية أريانا غراندي، ومواطنها سنوب دوغ وغيرهم.

يشار إلى أن الممثل البالغ من العمر 62 عاما، يواصل تصوير الجزء الثامن من "مهمة مستحيلة" المقرر عرضه العام المقبل، إلى جانب بطولة الجزء الثاني من فيلم الأكشن "حافة الغد" (Edge of Tomorrow)، والذي يحمل عنوان "عش ومت وكرر وكرر" (Live Die Repeat and Repeat).