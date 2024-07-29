"ديدبول وولفيرين" يتصدر شباك التذاكر محققا 205 ملايين دولار

تصدّر فيلم "ديدبول وولفيرين" (Deadpool & Wolverine) شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، وفقا لأرقام شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وبلغت الإيرادات التي حقّقها أحدث فيلم من سلسلة "مارفل"، وهو من بطولة راين رينولدز (ديدبول) وهيو جاكمان (ولفرين)، 205 ملايين دولار بين الجمعة والأحد في دور السينما بالولايات المتحدة وكندا.

وتراجع فيلم "الأعاصير" (Twisters)، وهو نسخة جديدة من عمل سابق أنتج في عام 1996 يروي أحداثا عن أعاصير مدمّرة في ولاية أوكلاهوما الأميركية، إلى المركز الثاني مع إيرادات بلغت 35.3 مليون دولار.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم الرسوم المتحركة "أنا الحقير 4" (Despicable Me 4) محققا 14.2 مليون دولار.

وتراجع فيلم "العكس صحيح 2" (Vice-Versa 2)، وهو الجزء الثاني لفيلم من إنتاج أستوديوهات بيكسار وديزني، إلى المركز الرابع مع تحقيقه 8.3 ملايين دولار.

وفي المركز الخامس حلّ فيلم الرعب "لونغ ليغز" (Longlegs)، من بطولة نيكولاس كيدج، مع تحقيقه 6.8 ملايين دولار.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى: