عودة روبرت داوني جونيور إلى أفلام "مارفل" بشخصية شريرة

أعلن الممثل الحائز جائزة أوسكار روبرت داوني جونيور عودته إلى أفلام "مارفل" للأبطال الخارقين، خلال ملتقى "كوميك كون" الذي عقد أمس السبت في كاليفورنيا.

وسينضم هاريسون فورد وبيدرو باسكال أيضا إلى شركة "مارفل" التابعة لمجموعة ديزني التي أعلنت -مساء السبت- خططها لإحياء سلسلة الأبطال الخارقين المتعثرة، على الرغم من تحقيق إيرادات في شباك التذاكر بلغت 30 مليار دولار.

وسيعود روبرت داوني جونيور، الممثل البارز في عالم "مارفل" والمعروف بتأديته دور "آيرون مان" (الرجل الحديدي)، مع تولي شخصية مختلفة تماما هي "دكتور دوم"، وهو شخص شرير مُستوحى من شرائط "مارفل" المصوّرة.

وقال الممثل الذي انسحب من عالم "مارفل" عام 2019 بعد أن أدّى دور "الرجل الحديدي" على مدار 9 أفلام: "قناع جديد. المهمة نفسها. ماذا قلت لكم؟ أحب تأدية شخصيات مركّبة".

وافتُتحت الأمسية مع عشرات المغنيين والراقصين الذين كانوا يرتدون أزياء باللونين الأحمر والأصفر للأبطال الخارقين في فيلم "ديدبول وولفيرين" (Deadpool & Wolverine) الذي بدأ عرضه خلال نهاية عطلة الأسبوع الحالية.

ومن بين كل الفعاليات المخطط لها حتى الأحد، كان الحدث الخاص بـ"مارفل" الأكثر متابعة.

وخلال السنوات الأخيرة، اشتكى محبو أفلام "مارفل" من التعقيد في الحبكات، وأبدوا أسفهم على رحيل شخصيات شهيرة من الأفلام.

واهتزّت "مارفل" بعد استبعاد الممثل الأميركي جوناثان ميجورز من دور الشرير الجديد بعد إدانته بالعنف المنزلي، لكنّ مسألة بديله تم حلها بشكل واضح -أمس السبت- مع الإعلان عن عودة روبرت داوني جونيور.

وسيعود أيضا إلى عالم "مارفل" الأخوان جو وأنتوني روسو اللذان أخرجا فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame) عام 2019. وسيتوليان إخراج "المنتقمون: يوم القيامة" (Avengers: Doomsday) الذي سيصدر في مايو/أيار 2026، و"المنتقمون: حروب سرية" (Avengers: Secret Wars) المرتقب بدء عرضه في مايو/أيار 2027.

وفي وقت سابق من أمس السبت، عرض أستوديو "وارنر" المنافس لشركة "ديزني" مقتطفات من "البطريق" (The Penguin) من بطولة كولين فاريل، وهو مسلسل مستوحى من عالم باتمان سيبدأ عرضه يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل على شبكة "إتش بي أو".