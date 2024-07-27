دينيس فيلنوف يعلن عن التخطيط للجزء الثالث من "كثيب"

بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الثاني من فيلم "كثيب"، أعلن المخرج الكندي دينيس فيلنوف خططه لإنتاج جزء ثالث من الفيلم، حيث أشار إلى أنه يسعى لاستمرار تجسيد روح الملحمة السينمائية التي لاقت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.

وصرح فيلنوف لصحيفة التايمز قائلا إنه متحمس لمواصلة العمل على الجزء الثالث، لكنه يفضل التريث لضمان جودة العمل الفني، مشيرا إلى أن صناعة السينما في هوليود غالبا ما تركز على مواعيد الإصدار بدلا من جودة الإنتاج.

فريق العمل وتفاصيل الإصدار

لم يتم تحديد موعد إطلاق الجزء الثالث بعد، لكن من المتوقع أن يضم فريق العمل نفسه، حيث سيعود تيموثي شالاميت بدور بول أتريدس، وزيندايا بدور تشاني، وخافيير بارديم بدور ستيلجار. كما أكد فيلنوف أن فلورنس بيو، التي تلعب دور الأميرة أيرولان، سيكون لها دور أكبر في الجزء الثالث.

صدر الجزء الأول من فيلم "كثيب" في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بينما أُطلق الجزء الثاني في 14 مارس/ آذار 2024. وقد أشار فيلنوف في تصريح لصحيفة هوليود ريبورتر في مارس/ آذار 2024 أنه انتقل مباشرة من العمل على الجزء الأول إلى الجزء الثاني دون أن يأخذ قسطا من الراحة.

القصة والمحتوى

تدور أحداث الجزء الثالث بعد 12 عاما من أحداث الرواية الأصلية "Dune Messiah"، ومن المتوقع أن يتناول الفيلم تطورات جديدة في حياة بول أتريدس وأتباعه. إلى جانب ذلك، سيتم عرض مسلسل بعنوان "كثيب: النبوءة" "Dune: Prophecy" في وقت لاحق من هذا العام، والذي ستجري أحداثه قبل 10 آلاف عام من أحداث الأفلام، مستندا إلى عالم فرانك هربرت الروائي.

الرواية مقابل السينما

رغم أن الرواية الأصلية تتجاوز 700 صفحة، نجح فيلنوف في تقديم أفلام تجمع بين القصة الممتعة والموسيقى التصويرية والمؤثرات البصرية المذهلة. ومع ذلك، أجرى فيلنوف بعض التغييرات على الشخصيات والأحداث لتناسب النسخة السينمائية، حيث أصبحت الشخصية الرئيسية جيسيكا أكثر ضعفا وخوفا مقارنة بالرواية، بينما تحولت شخصية بول إلى أكثر عدوانية مما هو عليه في النص الأصلي، في محاولة لصنع بطل مضاد للبطل الذي صوره هربرت.

محاولات سابقة

على مر السنوات، كان العديد من صناع السينما يعتقدون أن تحويل ملحمة فرانك هربرت الروائية إلى فيلم سينمائي هو مهمة مستحيلة. كانت المحاولة الأولى في عام 1984 من إخراج ديفيد لينش، لكنها فشلت نقديا وتجاريا، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 30 مليون دولار فقط بميزانية إنتاج بلغت 40 مليون دولار.

بعد 37 عاما، عُرض فيلم "كثيب" للمخرج دينيس فيلنوف وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، حيث فاز الجزء الأول منه بـ 6 جوائز أوسكار، في حين حصد الجزء الثاني تقييمات عالية على مواقع "روتن توماتوز" و"ليتربوكسيد"، ليصبح واحدا من أعلى الأفلام تقييما على الإطلاق.