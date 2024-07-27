دعم القضية الفلسطينية ضمن أولويات النسخة الـ38 لمهرجان جرش

تصدرت القضية الفلسطينية فعاليات النسخة الـ38 لمهرجان جرش للثقافة والفنون الذي افتتح فعالياته في 24 يوليو/تموز الحالي، وتستمر حتى الثالث من أغسطس/آب المقبل، حيث حرص القائمون على المهرجان على التضامن مع غزة من خلال التظاهرة الثقافية والفنية المقامة في الأردن تحت شعار "ويستمر الوعد".

وخلال حفل الافتتاح ركزت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في كلمتها على التأكيد على دعم القضية الفلسطينية من خلال الفن والثقافة.

وشهد حفل افتتاح مهرجان جرش العديد من الفقرات الفنية المميزة، حيث استهل الحفل بعزف السلام الملكي الذي قدمته أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق. تلاه أوبريت "مملكة الحضارات" من كلمات الشاعر حيدر محمود وألحان وتوزيع الموسيقار أمير عبد المجيد، بمشاركة غنائية لكل من الفنانين محمد الحلو، ومروة ناجي، ونداء شرارة، ورامي شفيق، وشارك في فقرات الحفل أيضًا النجمان عمر العبد اللات وديانا كرزون.

وفي ثالث أيام المهرجان، كان لفلسطين حضور مميز من خلال قصائد الشاعر الراحل محمود درويش والشاعرين سميح القاسم وعلي فودة، حيث أحيا الموسيقار مارسيل خليفة أمسية غنائية على المسرح الرئيسي. تضمن الحفل أغاني وطنية مؤثرة مثل "أيها المارون"، و"منتصب القامة أمشي"، و"أني اخترتك يا وطني"، و"لعيون حبيبتي". واختتم خليفة فقرته الغنائية برسالة تضامن مع أهالي غزة عبر أغنيته الشهيرة "شدوا الهمة الهمة قوية".

كما شارك مارسيل خليفة في ندوة ثقافية ضمن فعاليات المهرجان للاحتفاء بالشاعر الفلسطيني محمود درويش، والتي أدارتها وزيرة الثقافة هيفاء النجار. وأكدت النجار أن الاحتفاء بالشاعر الراحل يأتي وفاءً لاسمه ولقضيته الفلسطينية، التي يظل صوته معبرًا عن حقها وعدالتها في جميع أنحاء العالم.

وخلال الندوة استعاد مارسيل خليفة ذكرياته حينما كان يستمتع بتلحين قصائد محمود درويش في الثمانينيات من القرن الماضي، مثل قصائد "أحن إلى خبز أمي" و"ريتا"، وأن هذه القصائد لم تكن مجرد أهازيج لكنها لوحات جميلة، وأوضح أنه يفكر جديًا بـ"جدارية درويش" كعمل فني كبير يطمح بعرضه على المسرح ليصل إلى الجميع.

وقال "رأى درويش كل نوتة موسيقية، بمثابة شمس كبيرة تعيد إلينا الحب والكرامة والحرية والحياة، وتوقظنا كانتصار على الموت".

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن تخصيص ثمن اللوحات التي ستباع في معرض الفن التشكيلي المصاحب للمهرجان لدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة.

ويستضيف المهرجان هذا العام كبار المطربين والمطربات إلى جانب المواهب الأردنية، فيشارك من سوريا فايا يونان، ومن مصر ريهام عبد الحكيم، ومن لبنان هبة طوجي، ومن الأردن كل من يوسف كيوان وطوني قطان ورغد حجازي وبشار الحسان ويحيى صويص ومكادي نحاس، إلى جانب حفل غنائي للمطربة الفلسطينية سناء موسى.