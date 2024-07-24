4 أفلام عربية في النسخة الـ81 لمهرجان فينيسيا السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام المشاركة في النسخة الـ81، وتضمنت 4 أفلام عربية في الدورة المقرر إقامتها في الفترة من 28 أغسطس/آب حتى السابع من سبتمبر/أيلول المقبل في مدينة فينيسيا بإيطاليا.

ويشارك فيلم "معطر بالنعناع" (Perfumed With Mint) في مسابقة أسبوع النقاد، وهو إنتاج مشترك بين مصر، وفرنسا، وتونس.

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الفيلم من تأليف وإخراج محمد حمدي الذي اختار أن يقدم عالما خياليا، من خلال رحلة طبيب وصديقه الذي يعاني من أزمة صحية غريبة؛ حيث ينمو النعناع على جسده، وتجذب الرائحة أخطارا تلاحقهما فيحاولان الهروب والبحث عن السلام، وخلال الرحلة يلتقيان عددا من الأصدقاء السابقين. ويشارك في البطولة علاء الدين حمادة، ومهدي أبو بهات، وعبد الرحمن زين الدين، وحاتم مصطفى.

ويشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن برنامج "أوريزونتي اكسترا" (Orizzonti Extra) المعني بالأفلام التي تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة.

الفيلم من بطولة عصام عمر والممثلة ركين سعد، وفي تصريحات محلية عبّر مخرجه خالد منصور عن سعادته باختيار فيلمه ضمن العروض الرسمية للمهرجان، واعتبر أن مشاركة فيلم مصري في محفل كبير مثل فينيسيا شرف كبير.

ويقدم المخرج المصري من خلال أحداث الفيلم مخاوف شاب ثلاثيني يحاول اكتشاف نفسه، من خلال رحلة لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) الذي تورط في حادث خطير ليصبح مطاردا من جميع أهالي الحي.

وضمن مسابقة آفاق ينافس فيلم المخرج التونسي مهدي البرصاوي "عايشة – Aïcha"، وهو إنتاج مشترك بين تونس، وقطر، وفرنسا ، والسعودية، وإيطاليا. ومن بطولة فاطمة صفر ونضال السعدي وياسمين ديماسي وهالة عياد.

وكان مهدي البرصاوي قد توج بجائزتين عام 2019 من مهرجان البندقية حيث شارك بفيلمه "بيك نعيش".

ومن العروض العربية أيضا فيلم المخرج الفلسطيني إسكندر قبطي "إجازة سعيدة" (Happy Holidays) وهو إنتاج ألماني إيطالي قطري مشترك.