هيئة الترفيه السعودية تعيد النظر في إنتاج فيلم لأحمد حلمي

إعادة النظر في قصة فيلم "النونو" للممثل المصري أحمد حلمي، المقرر إنتاجه من قبل هيئة الترفيه السعودية (مواقع التواصل الاجتماعي)أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي يتم دعمها وتمويلها من صندوق "بيغ تايم" (Big Time)، بعد جدل كبير حول قصة الفيلم.

وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي لآل الشيخ على "فيسبوك": "تأسس صندوق الأفلام "Big Time" من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي، ونظرا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقا طموح المشاهد العربي".

وأضاف آل الشيخ: "ويأتي هذا القرار، رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وكان الفنان المصري أحمد حلمي قد أثار حالة من الغضب بين المصريين بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ إنتاج فيلم بعنوان "النونو" الذي يتناول قصة "نصاب" مصري في السعودية يستغل الحجاج بشكل كوميدي في رحلات الحج والعمرة، ويأتي إلى موسم الرياض ليكمل نشاطه الخارج عن القانون.

وأطلق بعض المصريين حملات لمقاطعة الفنان أحمد حلمي، مشيرين إلى أن قصة الفيلم بمثابة إهانة غير مقبولة.

ويأتي قرار هيئة الترفيه بعد أيام قليلة من نشر الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ينتقد من خلاله المعارضين لإنتاج فيلم "النونو"، ويصفهم باللجان الإلكترونية و"ناس عايز تبوظ الدنيا.. عايزاها مولعة"، مؤكدا أن الفيلم لا يتعمد الإهانة، وأن جميع شعوب العالم بها الصالح والنصاب، مشيرا إلى أن دور النصاب في السينما المصرية موجود منذ زمن.

بينما اعتبر كثيرون أن قرار هيئة الترفيه انتصارا للإرادة الشعبية، ووصفوه بالحكيم لدرء الصراع الدائر على منصات التواصل الاجتماعي.

قرار حكيم تفادياً لاستمرار الصداع اللي صار في تويتر و كمية الشتايم اللي اكلها احمد حلمي من وقت اعلان المشروع.. pic.twitter.com/2BUPIjzxEp — اخو حلا ツ (@yazeed___4) July 23, 2024

بعد بيان المستشار تركي آل الشيخ الايجابي ، اللي هو انتصار لإرادة شعبية واعيه ، اعترضت علي اعلان فيلم احمد حلمي ، اللي قصته تُسيئ لـ مصر والمصريين حد يطمنا علي عمرو اديب ، اللي كان طالع يدافع عن الفيلم وقصته ، وبيقول علينا لجان الكترونية !! pic.twitter.com/56VctDhDTZ — Abosamrah (@Abosamrah30) July 23, 2024

عايز اعرف #احمد_حلمى حاسس بإيه بعد ما وافق انه يعمل فيلم فيه إهانه للمصرى، و شعب #كيميت العظيم هاجمه و هاجم قصة الفيلم. لحد ما #تركي_آل_الشيخ قرر انه هيعيد النظر فيه احتراماً للمصريين (ودى حاجه تُحسبله). فا هل احمد حلمى مكسوف من نفسه و مكسوف انه هز صورته قدام جمهوره و قدام… pic.twitter.com/J5MuhJuW2b — حزب كيميت القومى (@KemetParty) July 24, 2024

وتشير التقارير إلى أن هيئة الترفيه السعودية، من خلال صندوق "بيغ تايم" (Big Time)، خصصت أكثر من 4 مليارات جنيه لإنتاج أفلام مصرية وسعودية، ومن بين مشاريع الصندوق إنتاج فيلم جديد يتناول حياة أم كلثوم، والذي سيكون من بطولة الفنانة منى زكي.

وقدمت هيئة الترفيه مؤخرا الفيلم المصري "أولاد رزق 3" بميزانية تقدر بـ12 مليون دولار أميركي، وحقق إيرادات بقيمة 687.6 مليون جنيه مصري (14.23 مليون دولار أميركي).