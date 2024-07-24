الشركة المتحدة تلجأ إلى مقاضاة محمد صبحي بعد اتهامها باغتيال مسرحيته

لجأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى مقاضاة الفنان محمد صبحي بعد اتهامه الشركة باغتيال مسرحيته (عيلة اتعملها بلوك) ومخالفة بنود العقد الخاص بعرض المسرحية.

وأبدت الشركة المتحدة تعجبها من تصريحات الفنان محمد صبحي التي ادعى فيها اغتيال مسرحيته، والإخلال ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة التي آثرت الصمت خلال الساعات الماضية حفاظا على مصداقية الفنان المصري واحتراما لقدره لدى الشركة، حسب بيانها.

وقالت الشركة في بيان (حق الرد) أن قدر الفنان محمد صبحي اضطرها لقبول عرض مسرحيته عبر قنواتها رغم وجود الكثير من التحفظات على جودة محتواها بشهادة المتخصصين الكبار من زملاء جيل صبحي ومقامه، وأيضا مراعاة خصوصية حالته وحفاظا على وجود اسمه على الشاشات المصرية بما يراه مناسبا لنفسه.

وتابع البيان أن الشركة فوجئت بإعلان الفنان الكبير اتخاذ الإجراءات القضائية ضدها، في وقائع غير صحيحة مما اضطر الشركة إلى الرد عليها وتوضيحها للرأي العام بشفافية.

ونفت المتحدة خلال البيان حذف أي مشهد أو مقطع في المسرحية أو كتم صوت، أو عمل تعديلات على المسرحية حيث تم إذاعتها كاملة كما أرسلتها الشركة المنتجة.

وأشار البيان إلى أن المتحدة تعاقدت مع الفنان القدير محمد صبحي على إنتاج 3 مسرحيات، وبالفعل تم إنتاج المسرحية الأولى ( نجوم الظهر) وتم تصويرها بأعلى التقنيات ولم تحقق أي عائد جماهيري أو إعلاني، ورغم ذلك استمرت الشركة المتحدة في دعم مسرحيات الفنان "محمد صبحي"، رغم التحفظات النقدية والجماهيرية، ولم تخذله ماديًا أو مهنيًا.

واتهمت المتحدة الفنان المصري بمخالفة التعاقد مع الشركة من خلال تغيير كبير في نص مسرحيته الأخيرة دون موافقة الشركة، حيث تضمنت المسرحية إيحاءات وألفاظا لا تقبلها القواعد والأكواد الأخلاقية الإعلامية، ولا مواثيق الشرف المهني، بحسب البيان.

واتهمت الشركة الفنان البالغ من العمر 76 عاما بتسريب مقاطع من المسرحية على صفحته الرسمية، وهو ما يخل بالتعاقد وحقوق الملكية الفكرية، وأنه طلب قبل أسبوعين زيادة قيمة التعاقد بنسبة تتجاوز 250%.

وأنهت المتحدة بيانها بالتأكيد على اللجوء للقضاء المصري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على حق الشركة والعاملين فيها، وعدم الرضوخ لأى ضغوط تستهدف الربح غير المستحق.

وكان الفنان محمد صبحي -عبر صفحته الرسمية على منصة الفيسبوك قبل ساعات- اتهم المتحدة بما وصفه باغتيال مسرحيته (عيلة اتعملها بلوك) وقال إن الشركة أخلت ببنود الاتفاق المبرم، منها: عدم عرض أي فواصل إعلانية سوى بين الفصلين، وعدم حذف أى كادر أو لقطة أو إغلاق الصوت إلا بموافقة كتابية من محمد صبحي.

واتهم المتحدة بعدم احترام الجمهور بالإعلان عن موعد عرض المسرحية قبلها بأسبوع، وتابع أن المسرحية عرضت في أسوأ موعد على شاشة "سي بي سي" (cbc) في الرابعة صباح اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز دون علم الفنان محمد صبحي.