هل تنبأ مسلسل "ذا سيمبسونز" بترشح كامالا هاريس للرئاسة قبل 24 عاما؟

قارب مدونون عبر المنصات بين ظهور نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة لخلافته، كامالا هاريس، وظهورها في المناسبات، وصورة أخرى لليزا، بطلة المسلسل الأميركي الشهير "ذا سيمبسونز" (The Simpsons)، وكلاهما ترتديان ملابس ومجوهرات مشابهة.

وفي الحلقة التي عرضت لأول مرة، عام 2000، تولت ليزا رئاسة أميركا، وهو ما جعل البعض يعتقد أن العمل الدرامي "تنبأ بوصول هاريس لسدة الحكم".

واستحضر المدونون أوجه تشابه بين مراسم التنصيب والمشاهد القديمة من الحلقة التي حملت عنوان "بارت إلى المستقبل"، وفيها جلست ليزا في المكتب البيضاوي، وقالت إن رئاستها "ورثت أزمة ميزانية كبيرة من الرئيس ترامب".

واستعرض المدون جيف برويك مقطع من المسلسل لجانب صورة نائبة الرئيس، وكتب "لقد فعلها سمبسون مرة أخرى، إليك من الحلقة الـ17 من الموسم الـ11 (في عام 2000) التي تظهر ليزا سيمبسون كأول رئيسة للولايات المتحدة تتحدث عن كيفية كسر البلاد بعد الرئيس ترامب. وها هي كامالا ترتدي الزي نفسه في حفل افتتاح بايدن".

