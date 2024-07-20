في عزلة وتخضع للعلاج.. الطبيب المعالج لشيرين عبد الوهاب يكشف تطورات حالتها الصحية

طمأن نبيل عبد المقصود الطبيب الخاص بالمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بشأن وضعها الصحي، وأشار إلى أنها تخضع للعلاج منذ أكثر من 20 يوما، وفي طريقها إلى استرداد كامل صحتها وعافيتها مرة أخرى.

وفي بيان نشره عبد المقصود عبر حسابه على منصة الفيسبوك قال إن "شيرين بخير وبصحة جيدة الآن"، وإن رسالته بناء على طلبها.

وتابع "لقد تعرضت شيرين في الفترة الأخيرة لضغوطات كبيرة وقاسية ومتلاحقة وعلى جميع الأصعدة دون الدخول في تفاصيل، لكنها بحاجة إلى الدعم والتأهيل والمساندة الاجتماعية الإيجابية وعدم التعرض لأي سلبيات لذلك فهي منعزلة حاليا عن الجميع وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها".

وأكد الطبيب المعالج أن شيرين متجاوبة ومتعاونة ولديها رغبة داخلية قوية في استرجاع أصولها مرة أخرى والعودة السريعة بألبومها الجديد لجمهورها الذي تستمد منه قوتها.

وطلب من الجمهور الدعاء لها ودعمها ومساندتها في محنتها إلى حين عودة شيرين عبد الوهاب المطربة الكبيرة التي يريدها جمهورها في أبهى صورة.

وجاءت رسالة طبيب شيرين عبد الوهاب المعالج بعد ساعات من نشر رسالة شقيقها محمد عبد الوهاب عبر حسابه على فيسبوك التي أكد فيها أنه قام بكل ما في وسعه تجاهها، وكتب "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

وهو ما أثار الشكوك حول عودتها مجددا إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها شيرين عبد الوهاب وتحريرها محضر في قسم شرطة التجمع الخامس تحت رقم 7155 جنح التجمع أول، وجهت له تهمة التعدي عليها بالضرب المبرح داخل منزلها بالتجمع الأول، واتهمته أيضا بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

وهو ما نفاه حسام في أقواله للنيابة، وقال إنه حاول الدفاع عن ابنة شيرين بعد أن انهالت عليها الأخيرة بالضرب، حيث حاول التدخل لاحتواء الموقف وهو ما أغضب شيرين.

وكانت شيرين قبلها بأيام قليلة في تسجيل صوتي لبرنامج "الحكاية" كشفت عن أن شقيقها محمد عبد الوهاب قام باستغلال التوكيل الذي كان بينهما، وباع جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأن هناك من يحاول أن يبعدها عن الساحة الغنائية، بعد تسريب صوتي لحسام حبيب اتهم أسرتها باستغلالها، في حين علق شقيقها على الواقعة أنه سيلجأ إلى القضاء للرد على هذه الاتهامات.

وبعد أزمتها الأخيرة وتحرير محضر ضد حسام حبيب طمأن شقيقها الجمهور عليها، وأكد أنها عادت مجددا إلى أسرتها.

وحشتيني يا شيرين … وحشتني طلتك ووحَشني صوتِك ❤️ بموت فيكي يا حبيبة قلبي ربنا يحميكي وترجعلنا من جديد 🙏#شرين_عبدالوهاب — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 20, 2024

وتفاعل عدد من الفنانين حول الأحداث الأخيرة التي تمر بها شيرين عبد الوهاب، فعبرت نوال الزغبي عبر حسابها على منصة إكس عن اشتياقها لطلة وصوت شيرين ودعت أن تعود مجددا.

بينما وجه وائل جسار رسالة لها في تصريحات صحفية له قبل أسابيع قليلة على خلفية أزماتها الأخيرة، وقال "أتمنى أن تعودي إلى جمهورك بأمان فأنت قوية وتحبين الحياة والفرح ولا أحب أن أراك بهذا الشكل".