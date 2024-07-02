بمشاركة عمرو دياب وكاظم الساهر.. 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح غزة

أعلنت إدارة مهرجان العَلمين، في نسخته الثانية، عن تخصيص 60% من أرباح حفلاته لصالح فلسطين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من المهرجان، المقرر إقامتها من 11 يوليو/تموز الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس/آب.

في كلمته بالمؤتمر، أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تخصيص نسبة من الأرباح لدعم فلسطين جاء للتأكيد على مساندة مصر للشعب الفلسطيني في مواجهة المعاناة الناتجة عن المجازر الإسرائيلية. وأكد الفقي أن القضية الفلسطينية جزء أصيل من قناعات الشعب المصري.

دقيقة حداد وعلم فلسطين

وخلال المؤتمر، وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، وأظهرت إدارة المهرجان دعمها بوضع عَلم فلسطين بجانب علم مصر على الملصق الرسمي للنسخة الثانية، في لفتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

من جانبها، صرحت الإعلامية منى عبد الوهاب، المتحدثة باسم المهرجان، بأن الدورة الثانية مخصصة بالكامل لدعم الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن حفل الافتتاح سيشهد عروضا فنية تجسد معاناة الفلسطينيين.

وتم الكشف عن الأسماء المشاركة في حفلات المهرجان ومنهم كاظم الساهر وعمرو دياب، وديانا حداد، وتامر حسني، وويجز، وتامر عاشور، وفريق كايروكي.

كما حرص المنظمون للمؤتمر على رثاء الكاتب المصري الراحل وحيد حامد في ذكرى ميلاده 1 يوليو/تموز.

نبتة للأطفال

واستحدث المهرجان فعالية خاصة بالأطفال تحمل اسم (نبتة) يترأسها الممثل أحمد أمين، الذي عبّر خلال المؤتمر عن سعادته بالمشاركة في تقديم فعالية للأطفال فلديهم حب للحياة وخيال واسع ونشاط ونظرة إيجابية لكل الأمور فهو يتعلم منهم الكثير.

وأشار إلى أن نبتة لن يصب اهتمامه فقط بتقديم ترفيه للأطفال لكن الاهتمام بتفاصيل مختلفة، مثل ورش لصناعة محتوى فني، ومسابقة لمحتوى الأطفال والنشء لمحتوى أفلام ومسلسلات ومشاريع للأطفال.