عرض منزل جينيفر لوبيز وبن أفليك للبيع مقابل 68 مليون دولار

عرض الثنائي بن أفليك وجينيفر لوبيز منزل الزوجية الخاص بهما للبيع مقابل 68 مليون دولار.

وبحسب التقارير العالمية فالممثل العالمي لم يكن سعيدا في المنزل، وسط المشاكل التي تحيط مؤخرا بزواجهما.

وهو ما جعل الممثل البالغ من العمر 51 عاما، ولوبيز البالغة من العمر 54 عاما يعرضان قصر "بيفرلي هيلز" للبيع، ويأملان في الحصول على مشتر في أسرع وقت ممكن، حسبما قال مصدر لـ"يو إس ويكلي" (UsWeekly).

حيث قال مقربون من الثنائي إنهما في عجلة من أمرهما لبيعه، حيث يريد (بن) الانتهاء من المنزل سريعا لكونه لم يكن سعيدا هناك.

وقال المصدر إن الزوجين لم يشعرا بالاستقرار أبدا في العقار الضخم الذي تبلغ مساحته 38 ألف قدم مربع، والذي يضم 12 غرفة نوم و24 حماما.

وهو ما جعل الأمر ضخما بالنسبة لهما فنادرا ما اجتمع أطفال كل منهما في المنزل في وقت واحد، سواء أبناء بن الثلاثة فيوليت وصموئيل وفين، ومن جهة أخرى توأم جينيفر ماكس وإيمي من زوجها السابق.

ويقيم "بن" الذي لا يزال يرتدي خاتم الزواج في منزل استأجره بقيمة 100 ألف دولار شهريا بالقرب من زوجته السابقة غارنر، 52 عاما.

حيث شوهد في أواخر يونيو/حزيران الماضي وهو ينقل متعلقاته الخاصة خارج منزل بيفرلي هيلز الذي كان يتقاسمه مع لوبيز.

وبحسب مصادر مقربة لأفليك فهو يركز على العمل حاليا، إلى جانب قضائه بعض الوقت مع أطفاله، حيث يعيش الزوجان حياة منفصلة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن عقدا قرانهما في منزل "بن" في جورجيا في 21 أغسطس/آب 2022.

وقد حاول الأطفال الخمسة خلف الكواليس إعادتهما مجددا لكن المحاولة باءت بالفشل، وهو ما أثر على تجمع الأطفال الخمسة بعد اعتيادهما على قضاء الكثير من الوقت معا.

وأضاف المصدر: "هناك أمل في أن يتمكنوا جميعا من الاحتفال معا في حفل عائلي هادئ في لوس أنجلوس".

وقال صديق لهما إن هناك تأخيرا أو قد يتم إلغاء خطط الانفصال إلى الأبد، لا أحد متأكد حتى الآن، وأصدقاؤهما المقربون أيضا لا يعرفون، فالجميع ينتظرون الأخبار الصادمة التي دافعوا عنها وهم على استعداد للانفصال.

وأضاف المصدر أنه كان من المفترض أن يكون إعلان الطلاق في عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو/تموز ولكن ذلك لم يأتِ أبدا. ولهذا السبب لا يزال كلاهما يرتديان خاتم الزواج.

فقد يستغرقون بعض الوقت لمعرفة ما إذا كانت هذه اللحظة المعقدة يمكن أن تحل نفسها ويعودون لبعضهم البعض.

وفي الوقت نفسه، زعمت مجلة "يو إس ويكلي" (Us Weekly) الأربعاء الماضي أن هناك "بصيصا من الأمل" في إمكانية عودة بن وجينيفر معا.

وكان الثنائي قد فاجآ المعجبين بزواجهما في لاس فيغاس قبل عامين، ومن المعروف أن الثنائي وقعا في حب بعضهما البعض لأول مرة بعد أن التقيا في موقع تصوير فيلم "جيجلي" عام 2001، وخطبا قبل الانفصال عام 2004، ثم أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية عام 2021.