تزامنا مع عرض آخر أعماله.. رحيل مؤلف مسلسل "مفترق طرق"

تُوفي المؤلف والسيناريست المصري شريف بدر الدين عن عمر يناهز 45 عاما، إثر أزمة قلبية حادة صباح اليوم الأربعاء، وقد شكّلت وفاته صدمة كبيرة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، خاصة مع تزامنها مع عرض آخر أعماله، مسلسل "مفترق طرق" على منصة شاهد.

نعى عدد من الفنانين شريف بدر الدين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم العميق لفقدانه.

عبّر الفنان إياد نصار، بطل "مفترق طرق"، عن صدمته لرحيل شريف بدر الدين وكتب على حسابه على فيسبوك "لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقل إلى رحمة الله الصديق الإنسان الخلوق الطيب شريف بدر الدين".

كما عبّرت الفنانة هند صبري عن حزنها لرحيله، وحرصت على نعيه عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعت أسرة وصناع مسلسل مفترق طرق كاتب العمل السيناريست شريف بدر الدين، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة".

وكتبت الممثلة المصرية نجلاء بدر، التي تعاونت معه في مسلسل "شبر مية"، عبر حسابها على الفيسبوك "خبر مؤلم وحزين، رحل أنقى الناس، ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر بناتك ويجمعك بزوجتك في الجنة".

كما نعاه أيضا المخرج عمرو عرفة عبر فيسبوك، معبرا عن صدمته لرحيله، ووصفه بالشريف الطاهر القلب، ودعا له بالرحمة والصبر لأسرته.

واستذكر الممثل مراد مكرم حزن السيناريست الراحل على زوجته وانشغاله السنوات الماضية ببناته وعمله، وكتب "الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر بناته ويتولاهم".

شريف بدر الدين، المولود في محافظة الغربية عام 1979، بدأ مشواره الفني بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وقد شارك في كتابة العديد من الأعمال منها "عالم سمسم"، "تامر وشوقية"، "بسنت ودياسطي"، "العيادة"، "الجامعة"، "أبواب الخوف"، و"لسه بدري"، ومن أبرز أعماله "الباب في الباب"، "هبة رجل الغراب"، "راس الغول" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، "شبر مية"، والمسلسل الخليجي "أربعيني في العشرين" و"بيت طاهر".

ويعرض له حاليا مسلسل "مفترق طرق" من بطولة هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانة مراد، والذي تم تصويره قبل عامين، وتأجل عرضه أكثر من مرة قبل أن يبدأ عرضه على منصة شاهد الشهر الماضي.