أعلن الممثل محمد علي رزق وفاة الممثل المصري تامر ضيائي عبر حسابه على فيسبوك، حيث كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. صديقي وأخي الكبير تامر ضيائي في ذمة الله"، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

شكّلت وفاة ضيائي صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، وجمهوره. كما أعلن نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي للصحف المحلية أن الوفاة حدثت بعد مشادة مع أحد موظفي الأمن داخل أحد المستشفيات لعلاج السرطان بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وكان ضيائي يرافق زوجته التي تتلقى جلسة العلاج الكيميائي، ورفض موظف الأمن دخول ضيائي من البوابة، مما أدى إلى تبادل الصفعات بينهما. وفور دخول ضيائي إلى المستشفى، سقط مغشيًا عليه وفارق الحياة.

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن الجهات المختصة تجري تحقيقاتها حول الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وينتظر جثمان الفنان الراحل قرار النيابة للحصول على تصريح الدفن.

عدد من زملاء وأصدقاء ضيائي في الوسط الفني نعوه بحرارة، حيث وصف الممثل حمزة العيلي وفاته بالفاجعة الكبيرة وكتب على فيسبوك: "أخي وصديقي الغالي لن نترك حقك، ربنا يرحمك، اللهم لا اعتراض".

وكتب المخرج أمير رمسيس: "رحلت عنا اليوم شخصيتان من أجمل من قابلتهم في الوسط، المؤلف شريف بدر الدين والصديق الممثل تامر ضيائي".

كما كشف السينارست أيمن سلامة عن تفاصيل أول لقاء جمعه بضيائي في مسلسل "الإكسلانس" وتحولهما إلى صداقة امتدت لسنوات، كان آخرها مشاركته كضيف شرف في مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج.

وصية مؤثرة

في مايو/أيار الماضي، تعرض الفنان الراحل لنوبة قلبية، نشر على إثرها وصيته عبر حسابه على فيسبوك، طلب فيها التركيز على جنازته أكثر من العزاء، ودعا الجميع لحضور الصلاة عليه والاكتفاء بالعزاء في منزله. كما طلب أن يتم استغلال الصدقة الجارية في بناء مسجد أو التبرع بكرسي متحرك لمريض أو توفير مياه لبيت فقير.

يذكر أن آخر أعمال تامر ضيائي كانت مشاركته في رمضان الماضي من خلال مسلسل "فراولة". ومن أشهر أعماله الأخرى "عملة نادرة"، و"قصر النيل"، و"النهاية"، وأيضا "أفراح إبليس"، و"زلزال"، و"أبو العروسة".