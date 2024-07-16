الاحتفاء بذكرى أم كلثوم الـ50 في مهرجاني نوتردام وأسوان لسينما المرأة

في إطار التعاون بين مهرجاني أسوان الدولي لأفلام المرأة وروتردام للفيلم العربي، يحتفل المهرجانان في دورتيهما المقبلة عام 2025 بالذكرى الخمسين لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم.

من المقرر أن تتضمن الدورة الخامسة والعشرون من مهرجان روتردام للفيلم العربي، والدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حفلًا موسيقيا يقدم عددا من أغاني أم كلثوم التي أدتها في أفلامها. وسيتم التنسيق بين المهرجانين في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الثقافة المصرية، لضمان خروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بسيدة الغناء العربي.

وإلى جانب مكانتها الكبيرة في عالم الغناء، قدمت أم كلثوم في السينما ستة أفلام بارزة في النصف الأول من القرن العشرين، هي "وداد" و"نشيد الأمل" و"دنانير" و"عايدة" و"سلامة" و"فاطمة". كما شاركت بالغناء فقط في فيلمي "أولاد الذوات" و"رابعة العدوية".

تُعد أم كلثوم نموذجا للمرأة المبدعة، إذ نشأت في أسرة بسيطة في قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، ولفتت الانتباه بموهبتها وصوتها منذ الطفولة، ونجحت في الوصول إلى قمة المجد، ونالت شهرة واسعة حول العالم.

حاضرة رغم الرحيل

رغم مرور عقود على رحيلها في عام 1975، فإن أم كلثوم لا تزال تحتفظ بمكانتها الكبيرة في عالم الغناء. مؤخرًا، تم الاحتفاء بمرور 100 عام على بدايتها الفنية في حفل مهيب للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات المصرية الفرنسية، الذي أقيم على مسرح "جافو" (La salle Gaveau) بمشاركة الفنانتين مروة ناجي وريهام عبد الحكيم.

كما شهدت الدورة التاسعة عشرة لمهرجان موازين موسيقى العالم في المغرب حفلًا غنائيًا استثنائيا لأم كلثوم بتقنية الهولوغرام. ولاقى الحفل إقبالا جماهيريا كبيرًا، مما دفع إدارة المهرجان إلى تنظيم حفل إضافي بعد نفاد تذاكر الحفل الأول.